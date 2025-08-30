Anche nella regione Veneto, tradizionalmente fedele alla Lega, stanno emergendo i cosiddetti team Vannacci, cellule orizzontali del movimento Il Mondo al Contrario, fondato dall’ex generale Roberto Vannacci. Sul loro sito non compare mai la parola “Lega”, eppure Vannacci, eletto con la compagine leghista al Parlamento Europeo, ricopre attualmente il ruolo di vice segretario federale al fianco di Matteo Salvini. A pochi mesi dalle Regionali, che si preannunciano particolarmente complesse per il centrodestra, questa situazione difficilmente potrà non generare tensioni o interessi incrociati.

Nel vasto gruppo di consiglieri regionali uscenti, eletti nel 2020 sotto la lista di Luca Zaia o direttamente con la Lega, stanno nascendo dubbi e strategie: avere l’appoggio del decisionista Vannacci potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per assicurarsi un posto nelle liste. D’altronde, la competizione interna è serrata, e molti si giocano il tutto per tutto per ottenere una candidatura, confidando che i risultati ottenuti nelle recenti tornate elettorali, Europee e Politiche, migliorino abbastanza le percentuali per evitare la perdita di seggi, attualmente a rischio nella sede di Palazzo Ferro Fini.

I simpatizzanti di questo movimento sono già presenti nella regione. Ad esempio, durante un evento a Treviso con l’ex generale, la partecipazione è stata notevole; un po’ come dire “se non puoi combatterlo, fattelo amico”. Infatti, molti consiglieri uscenti non condividono pienamente la linea ideologica di Vannacci, ma l’approccio pragmatico e la realpolitik portata avanti dal movimento risultano particolarmente utili in un momento in cui Fratelli d’Italia sta cercando di accerchiare quello che rimane del cosiddetto “Zaiastan”. In questa fase, ogni appoggio può fare la differenza.

Le relazioni e le strategie si manifestano con sfumature diverse a seconda dei protagonisti. Un esempio emblematico, benché noto, è il legame esistente tra Vannacci e lo scalpore suscitato dal veronese Stefano Valdegamberi, eletto in lista Zaia ma non tesserato alla Lega, attualmente nel gruppo Misto. Sarebbe proprio Valdegamberi a organizzare l’evento veronese previsto per il 4 settembre presso la festa della Lega di Verona, manifestazione che vedrà la presenza di Vannacci. Tra altri sostenitori spicca il veneziano Fabiano Barbisan, mentre numerosi altri esponenti guardano al movimento di Vannacci senza timore.

Uno dei primi a congratularsi per la nomina di Vannacci a vice segretario federale è stato il padovano Giulio Centenaro, che ha così commentato:

«Al neo-vicesegretario do il mio personale benvenuto in Lega.»

Ho conosciuto personalmente Vannacci durante una serata dedicata alla presentazione del suo libro, Il mondo al Contrario. È una figura che si distingue per preparazione e concretezza, riconoscendo il valore fondamentale dell’autonomia come principio per un’organizzazione nazionale e per una responsabilizzazione amministrativa efficace. Nutro grande stima nei suoi confronti, specialmente con la Lega che si colloca saldamente all’interno della coalizione di Centrodestra, il suo naturale contesto politico.

Giuseppe Pan, capo del gruppo Lega a palazzo Ferro Fini, si mostra invece più cauto nei confronti della situazione legata a Vannacci: «I team di Vannacci in Veneto? Non mi risulta che siano ufficialmente iscritti alla Lega. Considerando che l’ex generale ricopre il ruolo di vice segretario federale, mi aspetto almeno che si allineino ai nostri programmi e che Vannacci promuova la campagna elettorale per la Lega e per il candidato presidente sostenuto dal partito. Spero questo avvenga, ma dovrebbe essere una cosa scontata…».

Un approccio più diplomatico arriva da Alberto Villanova, capo dell’intergruppo: «Il movimento di Vannacci si rivolge alla Lega in vista delle prossime elezioni regionali, li ho incontrati a Treviso, dove Vannacci è vice segretario, e mi aspetto il loro supporto. Il movimento “Mondo al Contrario” è formato da persone che non facevano parte della Lega, ampliando così la base elettorale. Naturalmente, è fondamentale che rispecchino i valori fondanti del nostro movimento».

Nel panorama delle reazioni, più distaccato è Marzio Favero, consigliere noto per il suo approccio filosofico all’interno della Lega, che precisa: «Vannacci non nasce all’interno della Lega, ma è stato cooptato da Matteo Salvini, al quale riconosciamo un grande intuito nel capire che, con il suo libro, intercetta consenso a favore della Lega. È un risultato abile, quasi un gioco di prestigio, ma la sintonia con la nostra storia è comunque molto limitata. Il successo editoriale di Vannacci è stato enorme. Nonostante richiami al buon senso, il suo libro rappresenta soprattutto un tributo al “senso comune”, una categoria ideologica che si contrappone al pensiero woke prodotto da una certa sinistra, ma oltre questo non c’è molto di più; il respiro ideologico è piuttosto diverso dal nostro. Dato che il respiro è da sempre stata metafora dello spirito, possiamo dire che lo spirito di Vannacci non coincide con il nostro».