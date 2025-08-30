A tre mesi dalle elezioni, il Partito Democratico ha raggiunto un nuovo traguardo: l’approvazione ufficiale di tutte le liste, come avvenuto nella serata di ieri durante la direzione regionale guidata dal segretario Andrea Martella. Questa è “un’altra” soddisfazione a seguito della precedente scelta, risalente a circa due mesi fa, dell’indicazione del candidato presidente per l’alleanza progressista, l’avvocato trevigiano Giovanni Manildo.

Mentre il centrodestra attraversa settimane complicate, incapace ancora di trovare un’intesa sul nome del proprio candidato di coalizione, il centrosinistra si muove avanti per consolidare un significativo vantaggio, anche se momentaneo. La sfida si presenta impegnativa, soprattutto in una regione da sempre dominata dal centrodestra, come dimostrano le tendenze degli ultimi decenni. Proprio per questo motivo, anticipare i tempi e sfruttare il momento di incertezza dell’avversario diventa essenziale. Andiamo dunque ad analizzare da vicino le liste del Partito Democratico.

Partiamo dagli attuali consiglieri regionali, che erano sei ma sono ora ridotti a cinque dopo la decisione del trevigiano Andrea Zanoni di passare ad AvS per garantirsi una nuova candidatura. La capolista sarà Vanessa Camani, energica e rispettata capogruppo a Palazzo Ferro Fini, conosciuta per la sua approfondita preparazione e la determinazione mostrata in aula. Per lei era circolata anche l’ipotesi di una candidatura a presidente, poi però il sostegno è andato a Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso.

Donna di partito, Camani ha mostrato piena dedizione alla campagna elettorale, soprattutto nel suo collegio di Padova, dove la competizione si annuncia particolarmente serrata. Recentemente sono infatti apparse vaste affissioni con il volto rassicurante di Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova. Al terzo posto in lista si trova anche Sabrina Doni, ex sindaco di Rubano e attuale segretaria provinciale del Pd.

Rimanendo tra gli uscenti, nel territorio veneziano si nota l’assenza di Francesca Zottis, che ha deciso di rinunciare alla possibilità di una deroga e dunque non si candiderà. Al suo posto, la scelta è ricaduta su Ermelinda Sambo, che scenderà in campo per rappresentare Venezia. Nel frattempo, a Treviso la strategia punta forte su Raoul Galeano, designato come volto di riferimento per la lista dem.

Questi nomi, insieme a molti altri, compongono le liste del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali, un appuntamento cruciale per il futuro della regione e per l’equilibrio politico locale.

Monica Sambo, consigliera veneziana, emerge come possibile candidata nell’area metropolitana dopo che Zottis, già candidata sindaco a San Donà, ha deciso di non richiedere deroga dopo due mandati consecutivi, rinunciando così a un nuovo incarico in Regione.

Non si è concretizzata la voce su Daniele Giordano, figura di spicco della Cgil, mentre continua la campagna elettorale permanente di Jonatan Montanariello, uscente di origini tarantine ma trapiantato a Chioggia. Tra i candidati spiccano anche Francesca Bressanin, avvocata e tesoriera del partito, e Gabriele Bolzoni, instancabile esponente democratico di Mira, dove ricopre il ruolo di vicesindaco.

Nel territorio veneziano si segnala anche la candidatura di Gianluca Trabucco, consigliere comunale a Venezia. Per la circoscrizione del Veneto orientale corre Irina Drigo.

Prospettive a Treviso

A Treviso, dopo l’uscita di scena di Zanoni, la figura su cui convergono maggiori consensi è Paolo Galeano, ex sindaco di Preganziol. Su di lui si punta molto, considerando la possibilità che una coalizione molto ampia – cosa non vista dagli ultimi anni, precisamente dal 2015 – possa garantire un incremento di seggi.

Un’altra candidatura significativa è quella di Claudio Beltramello, consigliere comunale a Castelfranco, medico, formatore e poliglotta con esperienze internazionali, tra cui collaborazioni con Cuamm e la Fondazione Clinton.

Candidati a Vicenza e Verona

A Vicenza si presenta di nuovo l’uscente Chiara Luisetto, affiancata da Luca Cislaghi, consigliere di Velo d’Astico, e Mattea Stella, consigliera ad Asiago.

Nel capoluogo scaligero, nonostante le accese polemiche relative all’astensione che ha bloccato la legge regionale sul fine vita, viene ricandidata Annamaria Bigon. Di particolare rilievo è la candidatura di Alessio Albertini, giovane sindaco di Belfiore, eletto con una forte maggioranza del 70%. Si aggiunge anche Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola allievi di Polizia di Peschiera.

Situazione a Belluno e Rovigo

A Belluno e Rovigo le possibilità di successo dei candidati appaiono più limitate. Tra le candidature spiccano quella di Alessandro Del Bianco, un apprezzato ex vicesindaco di Feltre e segretario provinciale giovane, e quella di Angelo Zanellato, segretario provinciale impegnato a competere anche con Stefano Borile, ingegnere e noto rugbista.

Commenti e strategie politiche

Riguardo alla composizione delle liste, Martella commenta che si tratta di “liste solide, radicate nel territorio, rappresentative della società veneta e delle sue migliori energie”.

Rifondazione Comunista ha annunciato la creazione di una propria lista, rimanendo però fuori da qualsiasi coalizione più ampia. Nonostante le trattative avvenute nei mesi precedenti, si è deciso di non unirsi a campi più larghi.

Riguardo a questa scelta, Rifondazione ha motivato così la posizione:

“Manildo e la sua coalizione ci hanno comunicato che la presenza del nostro simbolo rappresenterebbe un problema. Parliamo del simbolo che fu di Antonio Gramsci ed Enrico Berlinguer. Non andremo a chiedere spazio a nessuno con il cappello in mano.”