Anche ieri sera Antonio Decaro ha voluto mantenere un contatto diretto con i suoi «lettori», nella speranza che si trasformino in «elettori». Si trovava a Gravina in Puglia per presentare il libro scritto per Solferino dal titolo Vicino, racconto del suo percorso politico ventennale: l’ennesima presentazione in una lunga serie, quasi quotidiana negli ultimi due mesi. Troppi appuntamenti per pensare a una futura carriera da scrittore. È evidente, invece, la volontà di mantenere vivo il legame con quella Puglia che gli ha consegnato un ampio consenso alle elezioni europee.

Tuttavia, mentre Decaro continua le sue tournée, la situazione relativa alle elezioni regionali resta bloccata e carica di tensione.

Nei prossimi giorni proveranno a districare la complicata situazione i leader nazionali, ma per ora la partita è ferma su un punto di scontro: Decaro, intenzionato a candidarsi come presidente della Regione Puglia, pone come condizione che Nichi Vendola (presidente di Avanti Sì) e Michele Emiliano (del Partito Democratico) non figurino nelle liste elettorali, evitando così che nel prossimo Consiglio regionale siedano due ex governatori. Al momento, però, nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

Nichi Vendola ha detto recentemente:

“Sono abituato a fare passi avanti, non indietro.”

Un chiaro segnale che Avanti Sì non intende accettare il veto posto dall’eurodeputato Decaro. La tensione è palpabile e dai corridoi di Avanti Sì si afferma quasi apertamente: «O Decaro toglie il veto su Vendola, oppure deve rinunciare alla candidatura a governatore». Da parte sua, Decaro non rilascia dichiarazioni, ma chi lo conosce riferisce che ha già preso una decisione precisa: si candiderà a presidente solo se le liste non includeranno né Vendola né Emiliano.

La situazione di stallo nel Partito Democratico è ormai evidente. Il rischio imminente, riportato da più fonti, è che Decaro abbandoni la competizione, costringendo così il centrosinistra a individuare un candidato alternativo. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti figurano Francesco Boccia e la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Tuttavia, le disponibilità restano al momento poco chiare.

In questo contesto, il confronto interno tra le diverse anime del centrosinistra pugliese riflette tensioni legate alle strategie politiche e alle ambizioni personali, complicando la costruzione di un progetto unitario per affrontare le elezioni regionali.

Il nodo centrale rimane dunque quello di trovare un equilibrio che consenta di presentare una candidatura forte e condivisa capace di sfidare gli altri schieramenti e di garantire una guida stabile alla Regione Puglia nei prossimi anni.

Tra gli interessati diretti, resta però molto da definire. Per questo motivo, dal quartier generale del Partito Democratico al Nazareno si intensificano le pressioni su Decaro affinché riveda la sua posizione, perlomeno in relazione a Vendola. L’obiettivo principale della leader Elly Schlein in questa fase è infatti evitare che l’alleanza con Avanti Sinistra (Avs) venga compromessa, sia nelle imminenti elezioni regionali pugliesi che in vista delle prossime elezioni politiche.

Angelo Bonelli, esponente di Avs, osserva:

“Noi di Avs non abbiamo mai posto veti nei confronti di Decaro. Anzi, continuiamo a dimostrare grande stima nei suoi confronti. Se nel confronto pugliese si prende in considerazione Vendola come possibile candidato presidente — ipotesi emersa qualche giorno fa — lo si fa unicamente come eventualità da valutare nel caso in cui Decaro decidesse di fare un passo indietro.”

Rispetto all’altro protagonista coinvolto, il governatore uscente Emiliano, non arrivano dichiarazioni dirette da parte sua. La sua posizione viene considerata una questione interna al partito, su cui il PD intende intervenire con possibili compensazioni non appena la situazione lo permetterà.

Il clima all’interno del partito rimane però molto teso. Nelle ultime ore, sul tema delle elezioni regionali in Puglia è intervenuto anche Vincenzo De Luca, governatore della Campania, qualificando il dibattito come un vero e proprio “cabaret politico”.

De Luca ha proseguito il suo intervento parlando di un candidato ipotetico che avrebbe posto dei veti, definendo tale atteggiamento come segno di maleducazione. In particolare, ha criticato la posizione sul tema Vendola, che ricordiamo non è un dirigente del PD ma di un partito diverso e che ha avuto un ruolo chiave nell’avvio di una svolta amministrativa in Puglia. De Luca ha sottolineato con fermezza che lui personalmente non si sarebbe mai permesso tale atteggiamento.

Dietro le parole di De Luca si riconoscono però dinamiche congressuali complesse. Decaro rappresenterebbe la corrente di Bonaccini, la quale non avrebbe garantito una tutela sufficiente allo stesso De Luca nelle recenti controversie campane, tra cui il terzo mandato e il ruolo politico sempre più rilevante del figlio Piero.

Attualmente, De Luca si è schierato dalla parte di Schlein, dopo averla criticata aspramente in passato, mentre Decaro e Bonaccini occupano una posizione contrapposta. Va ricordato come il congresso interno al Partito Democratico sia ormai imminente e stia influenzando fortemente le dinamiche in corso.