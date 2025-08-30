Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e membro di Fratelli d’Italia, ha indicato la propria disponibilità a candidarsi come presidente della Regione Puglia per il centrodestra. L’ha dichiarato in occasione di un incontro su giustizia e sicurezza tenutosi a Manfredonia, nel Foggia.

Gemmato ha spiegato che, se gli verrà chiesto di dare il proprio contributo per la candidatura alla presidenza della Regione, non esiterà a rispondere positivamente, sottolineando come rappresentare il popolo pugliese sarebbe “un grandissimo onore”. Ha inoltre specificato che Fratelli d’Italia ha diverse opzioni tra cui scegliere per questa candidatura, inclusa la sua persona.

«Sono concentrato su una questione cruciale come quella della sanità – ha affermato -. Purtroppo la situazione attuale in Puglia non è soddisfacente e, come sottosegretario di Stato alla Salute, mi sento responsabile di contribuire al miglioramento di questo settore. Tuttavia, se mi verrà richiesto di impegnarmi per la presidenza della Regione, sarò pronto a rispondere presente».

Ha inoltre aggiunto che sul fronte politico “c’è e ci sarà un approfondimento a livello del tavolo nazionale”. Si è poi soffermato sull’unità del centrodestra, ricordando che alle prossime elezioni regionali voteranno diverse regioni importanti, come Veneto, Toscana, Marche, Campania e appunto Puglia. Ha precisato di non voler entrare nelle polemiche interne al centrosinistra.

In relazione alla sanità pugliese, Gemmato ha colto l’occasione per criticare il sindaco di Bari, Antonio Decaro, accusandolo di voler distanziarsi da chi ha governato la sanità regionale in passato, in particolare dagli ex presidenti Nichi Vendola e Michele Emiliano. Gemmato ha definito tale atteggiamento un tentativo tardivo e poco rispettoso nei confronti di chi ha guidato la Regione per vent’anni.

«Decaro cerca di prendere le distanze proprio alla fine del suo mandato, al 92esimo minuto, dopo aver indossato per anni la stessa casacca di quella squadra», ha concluso Gemmato, evidenziando come questa scelta appaia un modo maldestro di scaricare le responsabilità sugli altri.