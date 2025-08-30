Il governo del Messico ha confermato che Pemex aveva avviato indagini interne già nel 2020 riguardo alla rete di corruzione segnalata dagli Stati Uniti, che avrebbe garantito contratti milionari in cambio di tangenti all’interno della compagnia petrolifera statale messicana.

Lo ha chiarito oggi la ministra anticorruzione del Messico, Raquel Buenrostro, sottolineando che i tre funzionari coinvolti nell’inchiesta statunitense non lavorano più per Pemex e che cinque audit sospetti saranno riaperti per ulteriori verifiche.

L’indagine statunitense, emersa all’inizio di questo mese, coinvolge l’imprenditore Alejandro Rovirosa Martínez e il politico Mario Alberto Ávila Lizárraga, entrambi di nazionalità messicana ma residenti in Texas. I due sono accusati di aver pagato più di 150mila dollari in tangenti nel periodo tra il 2019 e il 2021. Rovirosa è stato arrestato, mentre Ávila risulta ancora irreperibile.

Tra i dirigenti menzionati dall’autorità di Washington figura anche Erick Núñez Albarrán, che è rimasto in servizio presso Pemex fino a dicembre 2024.