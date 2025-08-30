Nel 2024, su un totale di 5,5 milioni di nuove assunzioni previste nel mercato del lavoro italiano, quasi 840 mila rappresentano operai specializzati, pari al 15% delle entrate attese. La Cgia segnala come la ricerca di queste figure professionali si stia rivelando particolarmente complessa: nel 63,8% dei casi gli imprenditori hanno riscontrato notevoli difficoltà nel reperimento, e nei casi positivi il processo di selezione è durato in media quasi cinque mesi.

In quattro casi su dieci, il fallimento nella ricerca è imputabile alla mancata presentazione dei candidati ai colloqui di lavoro. Questi dati emergono dall’analisi di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, attraverso il Sistema Informativo Excelsior relativo al 2024 e al periodo agosto-ottobre 2025.

Una delle cause principali risiede nell’insufficienza delle competenze tecniche e professionali dei candidati, soprattutto nell’ambito manifatturiero, evidenziando così il gap storico tra la formazione scolastica e le richieste effettive del tessuto produttivo. Rispetto al periodo pre-Covid, si osserva una crescente propensione dei giovani verso occupazioni caratterizzate da maggior flessibilità, autonomia e tempi di vita più equilibrati, con minore disponibilità ad accettare orari prolungati o turni durante il weekend e condizioni di lavoro particolarmente gravose dal punto di vista fisico.

Settori e figure professionali più colpite dalla carenza di operai specializzati

I settori maggiormente interessati da questa difficoltà sono l’edilizia e il manifatturiero. Nel comparto manifatturiero soffrono in particolare le filiere del legno, tessile-abbigliamento-calzature e metalmeccanica.

Nel settore edile, si registrano carenze significative per figure come carpentieri, ponteggiatori, cartongessisti, posatori di pavimenti/piastrellisti, parquetisti, stuccatori e operatori di gru o escavatori. Nel comparto del legno, sono quasi introvabili verniciatori, restauratori di mobili antichi e filettatori attrezzisti. Nel tessile-abbigliamento, mancano modellisti, confezionisti e stampatori, mentre nel settore calzaturiero la domanda riguarda tagliatori, orlatori, rifinitori e cucitori.

Per la metalmeccanica, le figure più ricercate includono tornitori, fresatori, saldatori certificati e operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. A livello geografico, è il Nord-Est a mostrare le maggiori difficoltà nel reperire queste professionalità.

Le regioni con le percentuali più elevate di difficoltà di reperimento sono il Trentino-Alto Adige (56,5%), il Friuli Venezia Giulia (55,3%), l’Umbria (55%), la Valle d’Aosta (54,5%) e il Veneto (51,5%). Al contrario, il Mezzogiorno mostra una situazione meno critica con dati più contenuti in Sicilia (42%), Puglia (41,9%) e Campania (41%). La media nazionale si attesta al 47,8%.

Sul piano provinciale, Pordenone evidenzia la condizione più critica con il 56,8% di difficoltà nel 2024, seguita da Bolzano e Trento (56,5%), Gorizia (56,1%) e Cuneo (55,9%). Dall’altra parte, province come Caserta (39,3%), Salerno (38,3%) e Palermo (36,9%) mostrano maggior facilità nel reclutamento.

Previsioni di assunzione nel breve periodo

Per il trimestre agosto-ottobre 2025, le imprese prevedono circa 1,4 milioni di nuove assunzioni nelle principali città italiane. Al primo posto si collocano Milano, con 115.280 posizioni da coprire, e Roma, con 114.200, seguite da Napoli (60.290), Torino (42.530), Bari (42.060) e Brescia (31.930).