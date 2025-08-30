Riguardo a Pellegrino, aggiunge:

Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, sta preparando il terreno per la candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania di suo figlio Pellegrino: cinquantenne, avvocato e dirigente di una compagnia assicurativa a Roma. Per ora, Pellegrino preferisce mantenere un profilo basso.

Mastella interviene:

«È meglio attendere l’ufficialità. Vede, volevo proporre la candidatura del presidente della Provincia di Benevento, ma ha rinunciato. Io e mia moglie Sandra siamo stati delusi dal consigliere regionale sannita che abbiamo appoggiato e dall’assessore regionale al Turismo della giunta De Luca che abbiamo indicato: entrambi ci hanno traditi. Per questo motivo, i nostri amici ci hanno suggerito di candidare mio figlio Pellegrino».

Riguardo a Pellegrino, aggiunge:

«Lui vuole candidarsi, ma non condivido la sua scelta della barba: Berlusconi aveva ragione, chi porta la barba non colpisce immediatamente l’opinione pubblica. Insomma, farebbe bene a radersi se vuole affrontare una campagna elettorale».

Questi sono giorni intensi per via dell’accordo consolidato nel centrosinistra allargato in Campania, che ha portato alla conferma dell’unità attorno alla candidatura alla presidenza regionale del pentastellato Roberto Fico e all’indicazione di un altro figlio primogenito, il deputato Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo, come prossimo segretario campano del Partito Democratico.

Mastella, che il prossimo anno celebrerà cinquant’anni di carriera politica — essendo stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1976 —, osserva:

«Mi stupisce l’attenzione che tutti riservano alla nostra famiglia politica. Il figlio di De Luca…»

Un esercito di parenti politici si prepara a popolare le liste per le elezioni Regionali in Campania, coinvolgendo figli, mogli e fratelli sia nelle formazioni di destra che in quelle di sinistra.

«Mio figlio fa il deputato ed è anche segretario regionale del PD, mentre mio padre si sta organizzando con una lista civica per le prossime elezioni; Fratoianni ha la moglie parlamentare, così come il mio amico Franceschini. Eppure, qualcuno si ostina a criticarmi? Mio figlio non sarà candidato in un collegio blindato, ma dovrà conquistare preferenze casa per casa».

La realtà, secondo Mastella, è che oggi non esistono più “palestre” di formazione politica. I partiti si sono trasformati in mere ombre di sé stessi e l’unico legame di fiducia si costruisce ormai all’interno di cerchie molto limitate: prevalentemente tra famigliari, qualche volta tra amici.

«Sono contento che il centrosinistra in Campania sia riuscito a trovare un’unità, anche se non mancano le polemiche. Sembrano tutti piccoli Putin: dal presidente De Luca al sindaco Manfredi, continuano a scontrarsi senza sosta, arrivando a minare istituzioni prestigiose come il teatro San Carlo in occasione della nomina del sovrintendente. E tutto questo accade proprio mentre si è firmata una fragile tregua».