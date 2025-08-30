Parola d’ordine: autonomia differenziata. Ma anche sicurezza, pace e infrastrutture. La Lega torna alle sue origini, risalendo le sorgenti del fiume Po, ma senza la presenza di Matteo Salvini – che sarà invece a Pontida – e senza il tradizionale rito dell’ampolla. Oggi, 30 agosto, alle ore 10, la Lega Salvini Premier della provincia di Cuneo si ritrova sul Monviso, replicando idealmente l’iniziativa di trent’anni fa del fondatore Umberto Bossi, che istituì la cerimonia celtico-padana del prelievo dell’acqua dalla sorgente per poi versarla il giorno seguente, dalla Riva degli Schiavoni a Venezia, nel mare Adriatico sulle note del «Va, pensiero».

Giorgio Maria Bergesio, senatore leghista e segretario provinciale della Lega a Cuneo, commenta: «Siamo ormai un partito nazionale che non dimentica le proprie radici e custodisce la memoria storica, ma guarda con determinazione al futuro». È proprio su questo duplice binario che si muovono le battaglie attuali: «Difendiamo il territorio soprattutto attraverso le infrastrutture e puntando con forza sull’autonomia».

In un momento di grande criticità per la rete di collegamenti, segnata dalla chiusura del tunnel del Monte Bianco e dalla necessità di completare o rilanciare molte opere, Bergesio sottolinea gli interventi del governo: «Dal raddoppio del tunnel del Tenda, all’autostrada Asti-Cuneo, fino ai collegamenti strategici come Demonte, Armo-Cantarana e la tangenziale di Mondovì. Questi sono i nostri impegni concreti per il Piemonte, abbiamo sbloccato molte iniziative bloccate da anni e ora puntiamo decisamente a portarle a termine».

Al posto del tradizionale rito dell’ampolla, così caro a Umberto Bossi, al Pian del Re si svolgeranno tavole rotonde intitolate «Montagne da vivere», dedicate alle terre alte. La parte politica dell’evento inizierà alle ore 10 con un dibattito che vedrà la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, del presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e del segretario provinciale della Lega a Cuneo, Giorgio Maria Bergesio.

Impegno sulla sicurezza, infrastrutture e autonomia

L’evento sul Monviso assume un valore simbolico e politico, ricollegandosi alla storia del movimento ma con uno sguardo rivolto alle necessità concrete del territorio. L’autonomia differenziata, ormai centrale nell’agenda della Lega, rappresenta una richiesta di maggiore responsabilità e poteri per le regioni, specialmente per quelle del Nord, rispetto alla gestione di risorse e servizi.

La sicurezza rimane un tema prioritario, così come lo sviluppo delle infrastrutture, indispensabili per sostenere la crescita economica e migliorare la qualità della vita nelle aree montane e non solo. Le criticità emerse negli ultimi anni, come i crolli e i blocchi dei collegamenti fondamentali, hanno reso evidente la necessità di interventi urgenti e decisivi.

Un partito nazionale che sostiene le sue radici

Giorgio Maria Bergesio riassume così la visione della Lega: «Siamo un partito che si è sviluppato dal territorio, che riconosce e valorizza le sue radici, ma che oggi si pone come forza politica nazionale con un progetto chiaro e ambizioso per tutto il Paese».

Gli incontri e le riflessioni di oggi al Pian del Re puntano proprio a rafforzare il legame tra identità storica e rinnovata azione politica, ribadendo la centralità del ruolo delle Regioni e delle realtà locali nelle scelte strategiche per il futuro dell’Italia.

Le sfide per le terre alte

Le tavole rotonde dedicate alle «Montagne da vivere» metteranno a confronto esperti e rappresentanti istituzionali su temi cruciali come la valorizzazione ambientale, il turismo sostenibile, le opportunità culturali ed economiche per le zone montane. La sicurezza e le infrastrutture saranno al centro del dibattito, con un focus particolare sulle esigenze e le potenzialità di uno dei territori più suggestivi e strategici d’Italia.

Attraverso questi momenti di confronto, la Lega intende consolidare un progetto politico che punti a una gestione autonoma e più efficace delle risorse, in modo da garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo per il Piemonte e le sue aree più fragili.

Maria Bergesio ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardo alle iniziative in programma, sottolineando l’importanza di sostenere le comunità montane.

«Abbiamo già previsto in Senato l’approvazione del Disegno di legge Montagna — spiega Bergesio — Si tratta di un investimento di 200 milioni di euro volto a supportare gli abitanti delle piccole località montane».

Un terzo tema centrale emerso durante la risalita alle sorgenti del Po sul Monviso riguarda l’autonomia, con particolare attenzione all’attuazione della legge delega per la definizione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione. L’obiettivo è concludere un accordo tra il governo, il Veneto, il Piemonte e la Liguria in merito alle materie escluse dai LEP prima dell’incontro di Pontida.

Bergesio ha aggiunto: «La sfida più importante è definire chiaramente l’autonomia. Crediamo che maggiore sia il potere attribuito ai cittadini, minori saranno gli sprechi. Per questo motivo puntiamo a conferire più poteri anche alle province».

La trasformazione del partito padano del Nord in un partito nazionale con vocazione “sovranista” sarà al centro di tavole rotonde dedicate ai temi della pace e della sicurezza, che si terranno al Pian del Re. Il tradizionale rito dell’ampolla rimarrà parte della memoria storica, ma sarà sostituito da un buffet con polenta e genepy, simbolo delle radici e della tradizione locale.