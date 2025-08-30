L’economia francese ha mostrato un’accelerazione nel secondo trimestre del 2025, superando le aspettative. Secondo i dati definitivi pubblicati dall’Istituto statistico nazionale francese (INSEE), il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, confermando la stima preliminare e segnando un miglioramento rispetto allo 0,1% registrato nel primo trimestre.

Dettagli della crescita

Anche il confronto su base annua evidenzia un rafforzamento dell’economia. Il PIL è aumentato dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato superiore sia al +0,6% del trimestre precedente sia alle stime iniziali, che si fermavano al +0,7%.

Tuttavia, il quadro presenta una nota di cautela. Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato una contrazione, diminuendo dello 0,3% dopo l’incremento dello 0,4% del trimestre precedente. Questo calo indica una potenziale debolezza nella domanda interna, un fattore che potrebbe influenzare la crescita futura.