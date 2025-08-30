Bruno Borin, 73 anni, figura storica del centrodestra a Bolzano, con un passato che lo ha visto passare dal MSI ad Alleanza Nazionale e infine a Fratelli d’Italia, è nuovamente protagonista di controversie sui social network. Circa un anno e mezzo fa aveva suscitato polemiche per aver messo “mi piace” a un post di Maurizio Puglisi Ghizzi (già figura di riferimento locale di CasaPound) che commemorava le vittime di Acca Larentia.

Recentemente, Borin, ora vicepresidente del Consiglio comunale di Laives in quota Forza Italia, ha condiviso l’immagine di una pizza margherita decorata con il volto di Benito Mussolini, realizzato con basilico e mozzarella. Il post ha scatenato un acceso dibattito, in particolare per la didascalia allegata: «Il pizzaiolo deve aver frainteso quando ho alzato il braccio per chiamare il cameriere. Comunque una bella opera e pure buona».

È importante sottolineare che il testo non è stato scritto direttamente da Borin né la pizza è stata effettivamente servita a lui in quel modo, ma si tratta della condivisione di un contenuto virale sui social. A ogni modo, permane il dubbio sull’opportunità di diffondere un’immagine simile.

Borin ha commentato in aula: «Volevo semplicemente offrire uno spunto per una risata. In quarant’anni di militanza politica non ho mai mancato di rispetto a colleghi o istituzioni. Ribadisco che il post era di natura ironica e ringrazio l’opposizione per darmi modo di dichiararmi democratico e antifascista».

La reazione dell’ex alleato e coordinatore azzurro

Nonostante questa giustificazione, non è mancata la condanna del coordinatore provinciale di Forza Italia, Christian Bianchi, ex sindaco di Laives con un passato in Alleanza Nazionale e nel Popolo della Libertà. In una nota ufficiale, Bianchi ha espresso una «ferma condanna» per il post condiviso da Borin, definendolo «un episodio inaccettabile e lontano dai valori fondamentali del nostro partito».

Secondo il coordinatore, Forza Italia si basa su «principi di moderazione, antifascismo, rispetto delle persone e libertà individuale». Ha poi aggiunto che il partito si è sempre distinto per il suo posizionamento equilibrato e centrista nel panorama politico.

Il caso, tuttavia, rappresenta solo l’ultimo episodio in una serie di tensioni interne. Ricordiamo che Borin, in passato, aveva già provocato dissapori per il suo sostegno indiretto tramite like al post dedicato alle vittime di Acca Larentia, tema estremamente delicato nel contesto politico e storico italiano.

Questi eventi hanno anche portato a un certo distacco tra Borin e la leadership locale, confermato dalla crescente distanza con il coordinatore Bianchi, riflettendo profonde divergenze sull’immagine e i valori da rappresentare nel centrodestra provinciale.

Il dibattito riguarda quindi non solo le singole azioni di un consigliere, ma il più ampio tema del radicamento antifascista e della moderazione politica all’interno di un partito che cerca di tenere insieme anime diverse e talvolta conflittuali.

Bruno Borin, politico italiano, ha respinto con fermezza ogni forma di estremismo. Tuttavia, va sottolineato che il rapporto tra Borin e Giovanni Bianchi, pur appartenendo formalmente allo stesso partito, non è mai stato del tutto sereno. Nelle elezioni provinciali del 2023, Borin si candidò con Fratelli d’Italia con l’obiettivo, poi fallito, di sottrarre consensi a Bianchi, che era stato eletto grazie all’alleanza tra Lega e Uniti per l’Alto Adige.

Alle elezioni comunali del 2024, Borin si è candidato con Forza Italia, sfidando la lista civica Uniti per Laives, la quale rappresentava l’erede politico di Bianchi, Claudia Furlani, poi sconfitta. Oggi Bianchi ha dichiarato di aver comunicato personalmente a Borin la sua ferma condanna verso alcuni messaggi pubblicati, giudicando inaccettabile il tentativo di ridurre un episodio tanto grave a una semplice battuta di pessimo gusto. “È fondamentale – ha affermato Bianchi – che tutti, soprattutto chi ricopre ruoli pubblici, si assumano la responsabilità delle proprie parole e azioni, promuovendo un dialogo rispettoso e costruttivo”.

La reazione dell’opposizione

Nel frattempo, l’opposizione si è fatta sentire con forza. Alberto Giuliani, capogruppo della lista civica Uniti per Laives, ha dichiarato: “Non c’è nulla di ironico nell’utilizzare simboli fascisti, soprattutto se a farlo è una figura istituzionale. Si tratta di un gesto grave, offensivo nei confronti della memoria democratica del nostro Paese e della dignità delle istituzioni locali. Se l’intento era suscitare ilarità, sarebbe stato più appropriato pubblicare una semplice barzelletta, non un’immagine legata a Benito Mussolini”.

Giuliani ha inoltre sottolineato come in passato Borin fosse assessore nella giunta espressa da Uniti per Laives, ma che ora le dinamiche sono mutate a causa del cambio di ruolo di opposizione. “Invece di assumersi le proprie responsabilità e chiedere scuse senza ulteriori aggiunte, Borin ha scelto di rilanciare, attaccando con parole offensive la consigliera Sara Endrizzi del Partito Democratico, colpevole di aver presentato un ordine del giorno di condanna a nome di tutta l’opposizione in risposta a quel post indegno. Non si tratta di una semplice caduta di stile, ma di una vera e propria mancanza di civiltà”.

Ancora più preoccupante, secondo Giuliani, è il silenzio del sindaco Giovanni Seppi, il quale, pur avendo votato l’ordine del giorno di condanna, non ha espresso alcun intervento personale, commento o parola di solidarietà verso la consigliera Endrizzi, che è stata malamente apostrofata da Borin. “Questo silenzio appare come una forma di complicità”, ha concluso Giuliani, ribadendo che “chi rappresenta le istituzioni non può scherzare con il fascismo né permettersi di attaccare verbalmente chi difende i valori fondamentali della democrazia”.