Gli occhi sono puntati su Piazza Dante: «Ci attendiamo nel più breve tempo possibile una convocazione», affermano congiuntamente Manuela Faggioni (Cgil), Michele Bezzi (Cisl) e Walter Largher (Uil). Le tante «questioni aperte» richiedono infatti un confronto urgente, in particolare su due temi che stanno animando il dibattito in queste ore: la presentazione del piano di Itea, con l’obiettivo di ristrutturare 480 alloggi entro la fine dell’anno, e l’adozione definitiva da parte della giunta della riforma Icef, approvata venerdì 29 agosto.

I sindacati analizzano soprattutto la delicata questione abitativa, specificando però che «se Itea cambia passo, mettendo a disposizione nuovi alloggi e riutilizzando un numero consistente di immobili di proprietà, il progetto sarà condivisibile». Tuttavia, denunciano, nulla di concreto è stato finora discusso con le parti sociali. «Avremmo voluto conoscere i dettagli del piano nelle sedi opportune, ovvero al tavolo provinciale per l’emergenza abitativa, che invece non è mai stato coinvolto» aggiungono Faggioni, Bezzi e Largher.

Una convocazione ancora attesa: i sindacati sollecitano nuovamente l’assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori affinché venga aperto un confronto e si possano esaminare i contenuti del progetto per formulare un giudizio approfondito. Pur mantenendo una linea positiva sul fatto che qualcosa si stia finalmente muovendo, sottolineano un problema strutturale da risolvere al più presto.

Le parti sociali evidenziano infatti che attualmente non è possibile presentare domanda per una casa Itea poiché le graduatorie risultano bloccate da oltre un anno. Tale sospensione avrebbe dovuto permettere la revisione del regolamento, ma finora non c’è stato alcun confronto, aumentando il rischio di ulteriori ritardi significativi.

I sindacati ricordano inoltre che la revisione del regolamento dovrà necessariamente integrare le novità introdotte dalla recente riforma Icef, da poco adottata in via definitiva dalla giunta.

La Giunta ha approvato una riforma i cui effetti saranno percepiti a breve termine, con l’applicazione dal 10 settembre dei primi due indicatori: l’indicatore famiglia e quello di sostegno al reddito.

CGIL, CISL e UIL hanno espresso dubbi significativi riguardo alla riforma dell’Indicatore della situazione economica familiare (Icef) durante l’audizione in quarta commissione. La loro posizione critica non sembra aver subito variazioni.

Faggioni, Bezzi e Largher spiegano in dettaglio:

“Non è chiaro quale impatto avrà il nuovo sistema di calcolo. Quel che è sicuro è che senza un adeguamento dell’Icef al costo della vita continueremo a registrare un aumento dei canoni sociali e un crescente numero di nuclei familiari che perderanno il requisito e dovranno sostenere un canone di mercato, pur non essendo realmente abbienti.”

Essi sottolineano inoltre che, soprattutto a causa della mancata indicizzazione dell’Icef, il bilancio di ITEA mostra un incremento delle entrate derivanti dai canoni. Secondo loro, l’emergenza abitativa richiede soluzioni concrete e non interventi simbolici.

I rappresentanti sindacali concludono:

“Ci aspettiamo una convocazione al più presto.”

Parallelamente, sul fronte abitativo, la Giunta ha approvato un bando per le attività di mediazione sociale, con un investimento di 450 mila euro per il prossimo triennio. L’obiettivo è aumentare il numero di abitazioni disponibili nel mercato della locazione privata, a beneficio delle famiglie con esigenze abitative specifiche.

Le domande potranno essere presentate dal 4 settembre al 31 ottobre, mentre i progetti dovranno concludersi entro la fine del 2026. Il contributo previsto dalla Provincia coprirà il 90% delle spese ammesse, con un tetto massimo di 100 mila euro per i progetti più meritevoli.

Una parte integrante dei progetti dovrà riguardare interventi di sensibilizzazione rivolti ai proprietari, promuovendo la disponibilità di appartamenti attualmente non utilizzati.