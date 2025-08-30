Il Giappone si prepara a un cambiamento storico nella sua politica di sicurezza. Per il prossimo anno fiscale, il ministero della Difesa ha presentato una richiesta di bilancio da 8,8 trilioni di yen (pari a circa 51,3 miliardi di euro), una cifra senza precedenti. Questo aumento è motivato dal “significativo deterioramento del contesto di sicurezza” intorno all’arcipelago, come ha dichiarato un funzionario del ministero.

Abbandono del pacifismo e focus sull’offensiva

Dopo decenni di rigido pacifismo imposto dalla sua costituzione post-bellica, il Giappone sta sempre più abbandonando la sua posizione tradizionale per concentrarsi sull’acquisizione di capacità di “contrattacco”. Questo piano ambizioso mira a raddoppiare la spesa militare fino al 2% del PIL entro il 2027.

Parte di questa strategia prevede un drastico potenziamento dell’arsenale tecnologico del Paese: la spesa per i sistemi di droni sarà triplicata, segnando un netto spostamento di priorità verso una difesa più moderna e strategica.

Un contesto di sicurezza in deterioramento

La decisione di aumentare la spesa militare arriva a 80 anni di distanza dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Pur mantenendo l’articolo 9 della costituzione che limita le capacità militari a fini difensivi, la scelta riflette le crescenti preoccupazioni del Giappone riguardo alle tensioni geopolitiche regionali.