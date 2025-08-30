La multinazionale statunitense ha chiuso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2026 con risultati eccezionali, superando le aspettative. I ricavi hanno toccato la cifra record di 29,8 miliardi di dollari, registrando un aumento del 19% su base annua. L’utile operativo si è attestato a 1,8 miliardi di dollari, in crescita del 27% rispetto all’anno precedente. Anche l’utile per azione (EPS) ha mostrato un forte incremento, raggiungendo 1,70 dollari, con un aumento del 38% anno su anno.

La chiave di questo successo è la forte domanda di soluzioni di intelligenza artificiale. Come ha dichiarato Jeff Clarke, vicepresidente e direttore operativo di Dell, l’azienda ha distribuito 10 miliardi di dollari in soluzioni AI nella prima metà dell’anno fiscale, superando l’intero volume di spedizioni dell’anno precedente. Questo ha portato a un altro trimestre record per la divisione Server e Networking, che ha visto i ricavi crescere di un impressionante 69%.

Prospettive future

Sulla base di questi risultati, Dell ha alzato le sue previsioni per l’intero anno fiscale 2026. La società si aspetta ora ricavi tra i 105 e i 109 miliardi di dollari, un significativo aumento rispetto alla precedente stima di 101-105 miliardi. Le previsioni per l’utile per azione rettificato sono state anch’esse riviste al rialzo, passando da 9,40 a 9,55 dollari. La domanda per le soluzioni AI continua a essere eccezionale, e l’azienda ha aumentato le sue previsioni di spedizione di server AI a ben 20 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2026.