Tommaso Cacciari, attivista del centro sociale Morion di Venezia, ha lanciato un appello urgente: «È necessario fermare il genocidio».

«Oltre 150 firme provenienti dal mondo del cinema, tra registi, attori e sceneggiatori, testimoniano la ricchezza, la trasversalità e l’ampiezza del messaggio che vogliamo veicolare oggi. Quello che accade a Gaza è un genocidio in diretta, si tratta di crimini di guerra, e il mondo deve assolutamente reagire» ha dichiarato Cacciari.

«Noi, come movimenti, centri sociali, partiti, associazioni e gruppi vari, ci siamo uniti per lanciare un appello con l’obiettivo di spostare l’attenzione della Mostra del Cinema dai classici simboli di glamour — tappeti rossi, dress code, perline, abiti e attrici — verso ciò che sta accadendo in Palestina. E credo stiamo riuscendo nell’intento» ha aggiunto.

«Un evento simile non si vedeva da decenni. Oggi saremo in migliaia, ben più dei tremila indicati nel preavviso due mesi fa alla questura. Siamo pronti a lanciare un messaggio forte di unità, sintonia e accordo, accompagnato da una denuncia radicale e decisa del genocidio in corso in Palestina, che deve essere immediatamente fermato».