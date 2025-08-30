Per la prima volta in un decennio, i candidati erano due. Tra il presidente uscente e lo sfidante, la vittoria è andata a quest’ultimo. L’elezione avvenuta venerdì 29 agosto nella sede del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige segna un cambiamento significativo nell’organizzazione.

Dominik Oberstaller, sindaco di Monguelfo-Tesido, ha prevalso su Andreas Schatzer, primo cittadino di Varna e presidente del Consorzio per 12 anni, con un risultato di 66 voti contro 41, ottenendo il sostegno della maggioranza dei sindaci dei 116 Comuni altoatesini.

Vicepresidente fino a poco prima della elezione, Oberstaller ha motivato la sua candidatura con la necessità di un ricambio generazionale. Nato il 13 aprile 1991 e recentemente giunto ai 34 anni, ha voluto dare una spinta nuova a questa importante istituzione.

Dall’altra parte, il presidente uscente ha sottolineato l’importanza di continuare il lavoro svolto durante il suo lungo mandato, basandosi sull’esperienza accumulata per affrontare le sfide di oggi con continuità.

Tra le tematiche principali al centro della discussione, figurano il rapporto con la Provincia di Bolzano, il finanziamento ai Comuni, l’attuazione della Legge Abitare e la digitalizzazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini.

Subito dopo l’esito, è arrivato un messaggio di congratulazioni dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che ha dichiarato:

«Auguro al nuovo presidente ogni successo e auspico una collaborazione proficua per supportare i 116 Comuni in modo innovativo e per rafforzarne l’autonomia.»

Ha inoltre espresso il suo ringraziamento a Schatzer per il lavoro svolto in questi anni, affermando:

«Ha svolto un ruolo eccellente come presidente del Consiglio dei Comuni. Sia i Comuni che l’Amministrazione provinciale riconoscono e apprezzano il suo impegno instancabile e la sua abilità negoziale.»

La candidatura del presidente uscente

Le qualità citate dallo stesso Kompatscher avevano caratterizzato anche la rinnovata candidatura di Schatzer, il quale intendeva proseguire il percorso intrapreso durante il suo mandato. Ha infatti presentato ai colleghi sindaci un programma dettagliato per i prossimi cinque anni, tenendo conto delle sfide attuali.

Ha spiegato:

«Ho sottoposto ai colleghi un progetto articolato per affrontare le esigenze future, focalizzato su un rafforzamento della cooperazione tra Comuni e amministrazioni, sull’innovazione tecnologica e sull’ottimizzazione delle risorse.»

Nonostante l’impegno e la continuità proposta, la scelta dei sindaci ha voluto dare spazio a una nuova leadership, orientata a una trasformazione più profonda e immediata, soprattutto nella digitalizzazione e nell’accoglienza.

Le sfide di Oberstaller: digitalizzazione e accoglienza

Il neo presidente ha delineato fin da subito le principali priorità del suo mandato, con un focus particolare sulle necessità di digitalizzare i servizi pubblici per migliorare l’accessibilità e l’efficienza, oltre a promuovere politiche di accoglienza più inclusive per tutti i cittadini.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso e coordinato, dichiarando:

«Ora il vero compito è remare tutti nella stessa direzione. Solo così potremo affrontare efficacemente le sfide future e garantire una crescita sostenibile ai nostri Comuni.»

Il nuovo corso avrà quindi l’obiettivo di consolidare l’autonomia comunale e valorizzare al massimo le potenzialità del territorio, con una particolare attenzione rivolta alle esigenze dei cittadini e all’ammodernamento delle infrastrutture amministrative.

Il suo recente insediamento rappresenta dunque non solo un ricambio generazionale, ma anche una nuova prospettiva per l’intero sistema istituzionale dei Comuni in Alto Adige.

Questo è un contesto conosciuto a fondo anche da Oberstaller, non solo nel suo ruolo di sindaco di Monguelfo-Tesido, ma anche come mio vicepresidente. La sua proposta ha mostrato una maggiore organizzazione, o almeno così è stata percepita dagli elettori. È stata valorizzata la sua volontà di coinvolgere maggiormente i sindaci esterni al direttivo, con l’obiettivo di realizzare decisioni più collegiali e partecipative. Vuole anche far sentire con maggior forza la nostra voce e le necessità specifiche di ogni Comune. Conosciamo bene le sfide che ci attendono. Auspichiamo che possa svolgere il suo incarico con successo e, perché no, garantendo anche una certa continuità.

Il nuovo presidente

Nell’entusiasmo seguito alla sua elezione, Oberstaller ha espresso la volontà di imprimere una svolta all’organizzazione, non solo sul piano generazionale.

Il sindaco trentiquattrenne ha dichiarato:

«Sono pronto a mettermi subito al lavoro».

Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Innsbruck, con un passato di militanza nella sezione giovanile della Südtiroler Volkspartei — di cui è stato anche presidente — alla sua esperienza si aggiungono ruoli nel settore della gastronomia e nella gestione di un rifugio alpino. Inoltre, ha lavorato come capogabinetto in Provincia e, infine, è stato eletto sindaco già nel settembre 2020. Oberstaller intende così imprimere una nuova direzione all’ente.

Ha voluto ringraziare Andreas Schatzer per i dodici anni di impegno, sottolineando quanto quest’ultimo abbia fatto per il gruppo e per i colleghi che hanno espresso fiducia nei suoi confronti. Ora, tuttavia, vuole rafforzare la comunicazione interna affinché tutti i Comuni procedano verso gli stessi obiettivi, rimanendo costantemente aggiornati.

Il sindaco di Monguelfo-Tesido ha inoltre richiamato l’attenzione sull’emergenza legata alla carenza di posti letto in Provincia, riferendosi sia all’accoglienza invernale e alle situazioni di freddo estremo, sia a chi arriva senza una dimora fissa, rischiando di restare senza un tetto.

In merito a questo tema, è stata già programmata una riunione del Consorzio per un confronto con il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, prevista per la prossima settimana.

L’intervento di Oberstaller continua così:

«Dobbiamo necessariamente trovare una soluzione condivisa per la gestione di queste problematiche. Tuttavia, non possiamo essere gli unici a farcene carico. Sono molte le realtà che devono e possono contribuire, a partire dallo Stato e dall’Unione europea, che devono assumersi la loro responsabilità su una questione di portata globale. Serve solidarietà e lavoreremo con impegno anche in questa direzione».