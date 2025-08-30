Chiquita, la multinazionale delle banane, ha annunciato la ripresa delle attività a Panama dopo i licenziamenti in massa avvenuti nei mesi precedenti.
L’azienda, in collaborazione con il governo panamense, ha presentato un piano di investimenti da 30 milioni di dollari volto a rilanciare la produzione nella provincia occidentale di Bocas del Toro, con l’inizio operativo previsto entro febbraio dell’anno prossimo.
José Raúl Mulino, presidente di Panama, ha incontrato oggi a Brasilia i vertici della società, confermando che la prima fase del progetto creerà 3.000 posti di lavoro dedicati alla pulizia e al recupero agricolo del territorio.
Successivamente, una seconda fase porterà alla creazione di ulteriori 2.000 posti di lavoro impiegati nella raccolta e nel confezionamento delle banane.
Questa decisione rappresenta un netto cambiamento rispetto alla crisi del mese di maggio, quando Chiquita aveva proceduto al licenziamento di oltre 6.000 lavoratori in seguito a uno sciopero contro la riforma delle pensioni nel paese centroamericano.