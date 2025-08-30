Brunello Cucinelli, il marchio di lusso noto per il suo stile etico e l’alta qualità, ha chiuso il primo semestre del 2025 con risultati finanziari molto positivi. L’azienda ha registrato una crescita a doppia cifra in tutti i principali indicatori economici, confermando la solidità del suo modello di business.

I numeri del successo

I ricavi del brand si sono attestati a 684,1 milioni di euro, segnando un incremento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’utile netto ha visto un’impennata significativa, raggiungendo i 76,7 milioni di euro con una crescita del 16%. Parallelamente, l’EBIT (utile prima degli interessi e delle imposte) è salito a 113,8 milioni di euro, con una marginalità del 16,6%.

L’azienda ha inoltre accelerato gli investimenti, che sono passati da 44,8 milioni a 63,5 milioni di euro nel primo semestre. Questo incremento è legato in particolare al completamento anticipato del piano triennale di ampliamento della capacità produttiva a Solomeo, l’anima dell’azienda, che garantisce stabilità operativa almeno fino al 2035. L’indebitamento netto è salito a 197,2 milioni di euro, un aumento che riflette sia gli investimenti sia il pagamento di 68,8 milioni di euro in dividendi agli azionisti.

Le previsioni e la filosofia aziendale

I buoni risultati del primo semestre si riflettono nelle proiezioni ottimistiche per il futuro. Le vendite di luglio e agosto, insieme al successo della collezione Autunno-Inverno 2025, spingono l’azienda a confermare una crescita dei ricavi di circa il 10% per l’intero esercizio. Le aspettative sono altrettanto positive anche per il 2026, grazie al buon andamento della raccolta ordini per la collezione Primavera-Estate 2026.

Il fondatore Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, ha commentato i risultati con la sua consueta filosofia: «Abbiamo chiuso il primo semestre di questo 2025 con dei risultati di eccellenza sia come fatturato che come utile, ottenendo quella crescita sana e garbata a cui teniamo molto, cercando di nobilitare il lavoro operaio, facendo impresa nel rispetto della dignità morale ed economica dell’essere umano, avendo l’impressione che ognuno di noi è alla costante ricerca di ritrovare un sano equilibrio di vita, di lavoro e nei tanto desiderati rapporti umani».