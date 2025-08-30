Il ritorno dalle vacanze potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso quest’anno a causa dell’aumento dei prezzi e delle tariffe, che si tradurrà in una vera e propria “stangata d’autunno” per le famiglie. Secondo le stime, la spesa media aumenterà di circa 416 euro a famiglia solamente nel periodo tra settembre e dicembre rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024.

Solo per l’acquisto di generi alimentari, un nucleo familiare composto da genitori e due figli si troverà a dover sostenere un incremento di spesa autunnale di circa 130 euro rispetto all’anno precedente, senza contare le spese aggiuntive connesse alle festività natalizie.

Ad aggravare la situazione vi sono anche i costi legati al rientro scolastico, ai trasporti e al consumo energetico. Gli aumenti nei prezzi al dettaglio per il materiale scolastico – come diari, astucci, zaini e quaderni – si aggirano intorno al 5% rispetto al 2024. Per quanto riguarda i libri di testo, l’incremento è stimato al 3,8%, con un aggravio di spesa di circa 50 euro a famiglia rispetto all’anno precedente.

Sul fronte dei trasporti, si registra un trend in crescita da diversi mesi: una famiglia di quattro persone dovrà prevedere una spesa aggiuntiva stimata intorno ai 66 euro tra settembre e dicembre per gli spostamenti ordinari.

Le bollette rappresentano un altro fattore di preoccupazione. Con la crescente domanda di gas da parte dei vari paesi, sul mercato internazionale si osservano periodicamente forti aumenti dei prezzi dell’energia, che inevitabilmente si riflettono sulle tariffe applicate ai consumatori finali. Assumendo un incremento medio del 15% delle tariffe nell’ultimo trimestre del 2025, la spesa energetica familiare potrebbe aumentare complessivamente di circa 170 euro tra settembre e dicembre.

Questi dati sottolineano come l’autunno porterà con sé una pressione economica significativa sulle famiglie italiane, che dovranno fronteggiare aumenti in diversi ambiti essenziali per la quotidianità.