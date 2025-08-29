I «team Vannacci», ossia le «cellule di base» del Movimento «Il mondo al contrario», stanno rapidamente diffondendosi. In Italia si contano già 150 gruppi di questo tipo, con 12 attivi solo in Veneto. Sono presenti in tutti i sette capoluoghi della regione, mentre nelle varie province la crescita è particolarmente significativa, con il Veneziano che vanta quattro team.

L’iscrizione ha un costo di 20 euro, ma è gratuita per i giovani tra i 15 e i 18 anni, purché autorizzati dai genitori. Questi team rappresentano il fulcro del MAC (Movimento Mondo al Contrario) 2.0. Il primo modello, basato su una struttura verticistica, è stato di breve durata. Ora ogni cellula è autonoma, pur avendo al proprio interno un «team leader» e un portavoce. Il referente diretto resta il responsabile nazionale dei team. Ogni «sezione», termine adottato dalla politica tradizionale, deve comprendere almeno 10 iscritti. L’adesione avviene tramite la compilazione di un modulo online.

Per il solo team leader, nel corso della presentazione della candidatura, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa eventuali precedenti penali o procedimenti in corso. Questo requisito non costituisce però un ostacolo automatico alla nomina, poiché nel regolamento si precisa che «pregresse condanne definitive o procedimenti pendenti non rappresentano a priori un impedimento a ricoprire la funzione di team leader». La decisione finale sulla compatibilità e opportunità delle candidature spetta quindi al direttivo nazionale.

Il termine «democrazia» ricorre frequentemente nei documenti fondativi del movimento, che stabiliscono anche che il nome di ciascun team deve derivare da una figura storica o politica deceduta da almeno 70 anni. Tale scelta punta a legare l’identità di ogni cellula a un’eredità culturale condivisa.

Questa impostazione, infatti, sottolinea l’importanza di una memoria storica comune come elemento coesivo del movimento, invogliando i partecipanti a riflettere sui valori e le esperienze di queste personalità storiche.

Le forze vannacciane in Veneto hanno declinato il regolamento adottando nomi che evocano figure storiche e glorie cittadine, creando un’identità territoriale ben definita. I team «Mantegna», «Enrico Dandolo», «San Marco», «Le Torri», «Gianbattista Tiepolo», «Sebastiano Venier» e «Antonio Canova» incarnano il rispetto per le grandi personalità e la tradizione tra Padova e Venezia.

Nel Bellunese spiccano denominazioni che rimandano all’antichità classica, come «Caio Flavio Ostilio» e «Sol Invictus» ad Albignasego, mentre nel Vicentino l’omaggio va alla seconda guerra mondiale, con i team dedicati all’aviatore «Arturo Ferrarin» e al valoroso portaordini «Giuseppe Cappelletto», colpito durante la seconda battaglia di El Alamein. Tra le scelte più originali emerge quella del primo gruppo vannacciano nato a Verona, che ha optato per il nome «Umberto Boccioni», simbolo del Futurismo e contrapposizione indiretta all’«arte degenerata».

I membri dei gruppi vannacciani veneti raccontano di essere stati profondamente influenzati dalla lettura dell’opera letteraria firmata dal generale Vannacci, vero punto di riferimento per l’associazione. Uno dei sette componenti del direttivo nazionale, che in questi mesi è stato al centro di discussioni per le candidature alle Regionali e per la scelta di non versare la quota alla Lega—di cui Vannacci è vicesegretario—è Guido Giacometti. Originario di Padova e residente a Vicenza, con un passato da forestale e ora impegnato come agronomo nel controllo qualità e come ingegnere civile, Giacometti ricopre la carica di segretario, inteso non come segreteria politica, e ha la delega per il coordinamento del Nord Italia.

Guido Giacometti racconta:

“Ho una passione giovanile per la politica, che è iniziata nel Fronte della Gioventù, proseguita nella Lega e poi nel partito di Alleanza Nazionale. Negli anni questa passione si è affievolita, ma la lettura del libro di Vannacci mi ha illuminato. Come membro del direttivo assicuro che non nascerà una lista Mac a sostegno diretto della Lega, come fu per quella di Zaia. Il primo Mac si proponeva come partito, il secondo no. La nostra casa politica resta la Lega, anche se ci proponiamo di “vannaccizzare” il partito come ama dire il generale.”

Le strutture e il radicamento territoriale

Nonostante la linea politica si stia ancora definendo, con maggior chiarezza, sul territorio i team sono già organizzati e operativi. Prendiamo il caso del team «Mantegna» di Padova, guidato da Mara Moro, imprenditrice di 54 anni con due figli che lavorano nell’azienda familiare del settore calzaturiero a Fossò. «Condividono pienamente i miei valori», afferma Mara.

Mara Moro racconta:

“Sono sempre stata schierata a destra, sostengo la Lega fin dall’età di 18 anni. La lettura del libro di Vannacci mi ha colpita per la sua chiarezza nel trattare temi come famiglia e patria, che spesso sembrano banali ma sono essenziali. Per quanto riguarda i confini, mi rivedo completamente nelle posizioni espresse. Come imprenditrice, noto come molti miei dipendenti stranieri criticano chi entra illegalmente in Italia senza seguire le regole.”

Questa articolazione dei team evidenzia un’organizzazione che fonde valori tradizionali con un forte radicamento nel territorio veneto, in cui il richiamo alla storia e alla cultura locale è uno dei cardini identitari. I nomi selezionati non sono mai casuali ma frutto di una scelta che intreccia memoria storica e valenze politiche contemporanee.