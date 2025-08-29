Secondo un’analisi di Coldiretti/Ixè, sono ben 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di posticipare le ferie estive a settembre. Questo fenomeno, in concomitanza con l’ultimo weekend di “bollino rosso” per il controesodo, segna un passaggio di consegne tra chi rientra dalle vacanze di agosto e chi si prepara a partire. La scelta è motivata principalmente dai prezzi più vantaggiosi, con un calo che può toccare il 30% su viaggi, soggiorni e attività, e dalla possibilità di evitare l’affollamento tipico dell’alta stagione.

Tendenze e preferenze dei viaggiatori

Pur rimanendo il mare la meta più amata, Coldiretti rileva un crescente interesse per il turismo naturalistico, con un numero sempre maggiore di viaggiatori diretti verso montagna, parchi e campagne. In particolare, il mese di settembre offre la possibilità di partecipare ad esperienze uniche, come la vendemmia o la raccolta dei funghi.

Le stime di Coldiretti, Terranostra e Campagna Amica prevedono quasi un milione di presenze negli agriturismi. Questo tipo di vacanza, che unisce relax e gusto, attrae un profilo di turista “lento” e responsabile, composto per circa metà da stranieri, spesso in coppia o con un’età superiore ai 60 anni.

Il cibo come souvenir di viaggio

Il rapporto conferma ancora una volta il ruolo centrale del cibo nelle vacanze degli italiani, rappresentando la principale motivazione e la prima voce di spesa. Un dato significativo è che oltre un italiano su due (52%) ha acquistato prodotti tipici come souvenir, preferendoli ai gadget tradizionali come portachiavi o magliette.

Tra le specialità più gettonate spiccano a sorpresa i formaggi, seguiti da salumi, vino, dolci e olio extravergine d’oliva. A livello regionale, le preferenze variano: i turisti del Centro Italia prediligono il vino, quelli del Nord Ovest i formaggi, mentre quelli del Nord Est si orientano su salumi e olio extravergine d’oliva.