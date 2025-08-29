I dati economici di luglio negli Stati Uniti mostrano che sia i redditi che le spese personali delle famiglie americane sono cresciuti in linea con le aspettative degli analisti. Un segnale di stabilità che si riflette anche nei dati sull’inflazione.

Consumi in crescita e redditi in aumento

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA), le spese personali (PCE) sono aumentate dello 0,5% a luglio, un dato che conferma il trend di crescita del mese precedente. In parallelo, i redditi personali hanno segnato un incremento dello 0,4%, in linea con le previsioni e in leggero aumento rispetto al mese di giugno. Questi numeri indicano una buona tenuta del potere d’acquisto e della propensione al consumo dei cittadini americani.

Inflazione: il dato core in linea con le attese

Anche l’inflazione, misurata dal PCE price index core, ha registrato una crescita in linea con il consenso. L’indice ha segnato un incremento dello 0,3% su base mensile e del 2,9% su base annua, raggiungendo il livello più alto degli ultimi cinque mesi. Nonostante questo aumento, il dato annuale rimane perfettamente in linea con le stime e non sembra destare preoccupazioni immediate, suggerendo che l’inflazione sta seguendo un percorso prevedibile per gli economisti.