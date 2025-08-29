Il dibattito in commissione consiliare ha evidenziato tensioni: i sindacati e le ACLI hanno manifestato preoccupazioni, mentre i consiglieri di minoranza si sono espressi contrari. Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, ha cercato di rassicurare affermando che l’obiettivo è quello di creare un sistema più equo, prevedendo momenti di confronto e un attento monitoraggio.

Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dell’organismo consiliare in prossimità di Ferragosto, ora Spinelli è pronto a sottoporre alla giunta la riforma dell’ICEF (Indicatore Economico Familiare). L’adozione definitiva della delibera sulla revisione di questo indicatore, la cui adozione preliminare era avvenuta all’inizio di agosto, è prevista all’ordine del giorno.

Il via libera odierno consentirà di avviare la prima fase della riforma, come illustrato dallo stesso assessore e dai tecnici provinciali durante la riunione della quarta commissione. Dal 10 settembre saranno infatti applicati i primi due indicatori: l’indicatore famiglia e quello di sostegno al reddito.

Entro aprile del prossimo anno, inoltre, saranno introdotti ulteriori indicatori, riguardanti la non autosufficienza e la situazione abitativa.

Ieri mattina i capigruppo provinciali sono tornati a discutere della questione nella prima conferenza post-estiva. Al centro dell’attenzione è stata la richiesta di Walter Kaswalder (PATT) di attivare la procedura d’urgenza per il suo disegno di legge riguardante l’ICEF. Il presidente del consiglio, Claudio Soini, ha però sottolineato che la riforma della giunta sta per diventare operativa:

Claudio Soini ha detto:

“In queste ore diventerà operativa la riforma della giunta.”

Di conseguenza, a meno che il disegno di legge di Kaswalder non venga ritirato — ipotesi attesa all’interno della giunta — seguirà un iter ordinario.

Nel corso della stessa riunione, i capigruppo hanno fatto il punto sugli impegni futuri. Nelle sedute consiliari del 9, 10 e 11 settembre, dopo le interrogazioni a risposta immediata, verrà affrontato un pacchetto di 22 mozioni rimaste in sospeso dalle sessioni precedenti.

Inoltre, è stato definito il calendario delle sedute straordinarie previste per l’autunno: il 21 ottobre il consiglio si riunirà nuovamente per proseguire i lavori.

Lungo l’itinerario della Campana dei Caduti di Rovereto, Soini ha espresso il suo auspicio: «Mi auguro che si arrivi a una risoluzione unitaria sul tema del rapporto tra autonomia e pace».

Il 28 ottobre è prevista una seduta congiunta con il Consiglio delle autonomie, mentre il 18 novembre è fissato l’incontro con l’Autorità delle minoranze linguistiche. Infine, l’11 novembre il consiglio sarà impegnato in un confronto con i membri della Commissione dei Dodici.

Nel frattempo, l’iter di riforma dell’indicatore Icef, promosso dalla Provincia, ha influenzato le scadenze amministrative del capoluogo. A luglio, la giunta guidata dal sindaco Franco Ianeselli aveva fissato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli asili nido comunali, indicando il 1° settembre come termine di apertura per l’invio delle richieste, che negli ultimi anni hanno avuto un tasso di accoglimento pari a circa il 90%.

Tuttavia, nell’ultima riunione di lunedì, l’esecutivo ha deciso di spostare la scadenza al 1° ottobre, rinviando dunque di un mese la conclusione del periodo per la presentazione delle domande.

La delibera chiarisce che «i parametri per la formazione delle graduatorie considerano sia la situazione familiare sia la condizione economica del nucleo tramite l’indicatore Icef». Si sottolinea inoltre che «a livello provinciale è in corso un processo di revisione di tale indicatore».

In tale contesto, la giunta ha ritenuto «necessario attendere la conclusione del procedimento per consentire agli utenti di utilizzare il nuovo indicatore Icef al momento della domanda».

Una motivazione ulteriore alla revisione del calendario è stata la necessità di aggiornare il software gestionale e di modificare la modulistica in relazione alla definizione delle aree di utenza per i nuovi servizi offerti. Tra questi si evidenziano la sperimentazione del servizio zero-sei a Povo e l’apertura del nuovo asilo nido Orsetto Pandi.