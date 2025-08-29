Il padiglione coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) al Meeting di Rimini si è concluso con un grande successo di pubblico, trasformandosi in un vero e proprio “Cantiere Futuro”. L’iniziativa ha registrato oltre 70.000 presenze in sei giorni, attirando l’attenzione di istituzioni, imprese e cittadini che hanno potuto conoscere da vicino i progetti per l’Italia di domani.

Attrazioni e innovazione

All’interno del padiglione, l’attenzione dei visitatori è stata catturata da diverse aree tematiche. La Città della Sicurezza ha ospitato più di 700 dimostrazioni di crash test, sensibilizzando 15.000 persone sull’importanza delle cinture di sicurezza e del rispetto delle regole stradali. L’esperienza è stata arricchita dalla distribuzione di alcol test monouso e da laboratori sui materiali da costruzione a cura di ANSFISA, che hanno coinvolto attivamente i partecipanti.

Grande entusiasmo anche per gli spazi espositivi e i simulatori di volo dell’ENAC, che hanno permesso a 500 persone di “volare” per un totale di 125 ore, esplorando temi come i diritti dei passeggeri e le innovazioni del settore. I simulatori di guida dell’ACI, con oltre 700 registrazioni, hanno offerto l’opportunità di cimentarsi nella guida sportiva e in quella sicura.

Tecnologia e progetti avveniristici hanno avuto un ruolo centrale: i visitatori hanno potuto sperimentare la realtà virtuale del Ponte sullo Stretto, ammirare il plastico e scoprire mostre come “Italia in Movimento” di Autostrade per l’Italia e MAXXI. Un’auto a guida autonoma sviluppata nell’ambito del progetto AIDA del Politecnico di Milano ha mostrato le innovazioni nel settore della mobilità. Le medaglie e le torce dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 hanno offerto uno sguardo sul futuro delle infrastrutture sportive italiane.

Incontri istituzionali e impegno condiviso

Il padiglione è stato anche un importante luogo di confronto, ospitando numerosi esponenti del governo, tra cui il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, che ha sottolineato il vasto sviluppo infrastrutturale in corso nel Paese.

Il successo dell’iniziativa è stato il risultato di uno “sforzo corale” e dell’impegno di numerosi partner tra cui ACI, ANSFISA, Autostrade per l’Italia, ENAC, Gruppo FS, Guardia Costiera, Politecnico di Milano, TIM Enterprise e molti altri. Come recitava uno dei pannelli, il padiglione ha dimostrato che “nei luoghi deserti, costruiremo con mattoni nuovi”, unendo rigore, passione e innovazione per mostrare come l’Italia stia costruendo il proprio futuro.