Gli Stati Uniti iniziano ad applicare nuove tariffe sui piccoli pacchi provenienti da tutto il mondo, una misura che pone fine a un’esenzione tariffaria, nota come “de minimis”, che ha permesso per anni a miliardi di dollari di merci di entrare nel Paese senza essere tassate. La decisione, già annunciata in estate da Donald Trump, mira a rivedere le dinamiche commerciali globali e a colpire principalmente i rivenditori online che spediscono direttamente ai consumatori americani.

L’impatto sul commercio globale

La nuova regolamentazione prevede che tutti i pacchi in entrata negli Stati Uniti siano ora soggetti a dazi doganali, indipendentemente dal loro valore. Questa mossa ha già innescato reazioni a livello internazionale, portando i servizi postali di Paesi come Germania e Singapore ad annunciare la sospensione delle spedizioni di posta verso l’America, citando la mancanza di chiarezza sulle procedure di riscossione dei dazi. Un funzionario dell’amministrazione statunitense ha comunque rassicurato sul fatto che gli Stati Uniti stanno collaborando con i partner esteri e con il servizio postale nazionale per “garantire che i disagi siano minimi”.

Una misura contro l’abuso e il traffico

La sospensione globale del trattamento “de minimis” segue una precedente mossa di Trump volta a eliminare l’esenzione per i soli beni provenienti da Cina e Hong Kong. La Casa Bianca ha giustificato l’azione sostenendo che l’esenzione era stata “abusata” e utilizzata anche per introdurre illegalmente negli Stati Uniti il fentanyl, un oppioide mortale. L’aumento delle tariffe colpisce in modo particolare i rivenditori cinesi online come Shein e Temu, che fanno largo uso di queste spedizioni.

L’amministrazione ha fornito dati che evidenziano l’entità del fenomeno: tra il 2015 e il 2024, il volume delle spedizioni “de minimis” è aumentato da 134 milioni a oltre 1,36 miliardi l’anno. Dopo l’eliminazione della scappatoia per i pacchi cinesi, il numero di spedizioni “de minimis” è sceso da 4 milioni a 1 milione al giorno. Un funzionario ha inoltre spiegato che se la sospensione non fosse applicata a livello globale, la Cina potrebbe “trasbordare” le merci attraverso altri Paesi per eludere le nuove tariffe.

Ai mittenti dei pacchi di basso valore sarà ora richiesto di pagare la tariffa doganale reciproca del loro paese di origine oppure un importo fisso compreso tra 80 e 200 dollari. Quest’ultima opzione, disponibile per un periodo limitato di sei mesi, è stata pensata per concedere ai servizi postali il tempo necessario per adeguare i propri sistemi di riscossione.