Le opere pubbliche incompiute in Italia sono diminuite, arrivando a 246 cantieri non ultimati alla fine del 2024, con un costo stimato per il completamento pari a 1,1 miliardi di euro. Questi dati emergono dall’analisi del Centro Studi Enti Locali, che giudica positivamente il calo registrato rispetto agli anni precedenti, segnando un nuovo minimo storico.

La riduzione delle opere incompiute è stata del 7,5% rispetto alle 266 cantieri non conclusi nell’anno precedente. Inoltre, il valore complessivo degli interventi relativi a queste opere si attesta a circa 1,6 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto al 2023. Anche la spesa necessaria per il termine dei lavori ha subito una contrazione del 3,4%.

Concentrazione geografica e costi

Il fenomeno delle opere incompiute resta però maggiormente concentrato nelle regioni del Sud e nelle Isole, dove si trovano 157 cantieri aperti, equivalenti al 63,8% del totale nazionale, con un fabbisogno stimato di risorse pari a 578 milioni di euro. Nel Centro Italia si contano 44 opere incomplete, mentre al Nord sono 40 i cantieri aperti.

Un caso particolare riguarda le amministrazioni centrali, che registrano soltanto cinque opere sospese, ma con un impatto economico considerevole, superiore a 407 milioni di euro, pari al 38,1% del fabbisogno complessivo necessario per completare tutte le opere.

Dati regionali e priorità economiche

Analizzando le regioni, Sicilia e Puglia occupano le prime posizioni con 35 opere incompiute ciascuna. Seguono la Sardegna e il Lazio, entrambe con 30 cantieri aperti, e la Lombardia con 17. Dal punto di vista economico, la Sicilia detiene il primato per gli oneri di ultimazione, che ammontano a circa 143,7 milioni di euro, mentre la Puglia guida la classifica per il valore complessivo degli interventi, pari a 204,7 milioni.

Trend di crescita in alcune regioni e cause delle incompiute

Nonostante la tendenza generale al calo, in nove regioni si è registrato un aumento dei cantieri non ultimati. Tra queste figurano il Lazio, la Lombardia, l’Abruzzo, la Basilicata e l’Emilia-Romagna. Le problematiche che ancora ostacolano la conclusione dei lavori restano sostanzialmente invariate: mancanza di finanziamenti sufficienti, difficoltà tecniche, fallimenti delle imprese appaltatrici e scarsa volontà delle stazioni appaltanti di portare a termine i progetti.

Un emblematico esempio rimane la “Città dello Sport” a Tor Vergata, che continua a rappresentare l’opera incompiuta più costosa in tutta l’Italia, simbolo delle difficoltà che affliggono il settore delle infrastrutture pubbliche.