Le opere pubbliche incompiute in Italia sono arrivate a quota 246 alla fine dell’anno, con oneri stimati per il completamento che si attestano a 1,1 miliardi di euro. Questi dati emergono dall’analisi del Centro Studi Enti Locali, che interpreta con favore i numeri relativi al 2024, evidenziando un calo rispetto agli anni precedenti e segnando così un nuovo minimo storico.
Secondo lo studio, la diminuzione è pari al 7,5% rispetto alle 266 opere incompiute registrate l’anno precedente, mentre il valore complessivo degli interventi ammonta a 1,6 miliardi di euro, in leggera contrazione rispetto al 2023. Anche la spesa necessaria per ultimare queste opere mostra un calo del 3,4%.
Il fenomeno rimane però particolarmente concentrato nel Sud Italia e nelle Isole, dove si trovano 157 cantieri ancora aperti, pari al 63,8% del totale nazionale, con una necessità economica stimata di 578 milioni di euro.
Nel Centro Italia, le opere incompiute ammontano a 44, mentre al Nord se ne registrano 40. Si distingue il caso delle amministrazioni centrali, con solo cinque opere sospese ma che comportano un impatto finanziario rilevante: oltre 407 milioni di euro, equivalenti al 38,1% del fabbisogno totale.
Le Regioni con il Maggior Numero di Opere Incompiute
A livello regionale, Sicilia e Puglia si posizionano al vertice della classifica con 35 opere incompiute ciascuna. Seguono la Sardegna e il Lazio con 30 cantieri, mentre la Lombardia ne conta 17.
La Sicilia detiene il primato per quanto riguarda gli oneri di completamento, con 143,7 milioni di euro, mentre la Puglia è al primo posto per il valore complessivo degli interventi, pari a 204,7 milioni.
Trend e Cause delle Opere Incompiute
Nonostante il miglioramento complessivo, in nove regioni si è registrato un aumento dei cantieri fermi. Tra queste figurano il Lazio, la Lombardia, l’Abruzzo, la Basilicata e l’Emilia-Romagna.
Le problematiche che continuano a ostacolare il completamento delle opere sono molteplici: carenza di risorse finanziarie, difficoltà tecniche, fallimenti delle imprese appaltatrici e scarsa volontà da parte delle stazioni appaltanti nel portare a termine i lavori.
Un esempio emblematico di questo fenomeno è rappresentato dalla ‘Città dello Sport’ di Tor Vergata, che mantiene il record come opera incompiuta più onerosa d’Italia.