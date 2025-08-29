Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un significativo aumento delle assunzioni di docenti, portando maggiore stabilità nel sistema educativo. Le procedure sono state completate con tre settimane di anticipo rispetto all’anno precedente, con 41.901 nuovi docenti che entreranno in ruolo entro settembre, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale.

Continuità didattica e nuove figure professionali

Il Ministero ha rivolto un’attenzione particolare al sostegno agli studenti con disabilità. Sono stati assunti 7.820 docenti di sostegno, e per la prima volta sarà possibile confermare i supplenti annuali su richiesta delle famiglie. Questa misura mira a garantire una maggiore continuità didattica per circa 58.000 studenti.

Sul fronte della dirigenza, le 326 nuove nomine hanno permesso di ridurre del 14% il numero di scuole gestite da dirigenti a tempo determinato. Inoltre, dall’inizio di settembre, 1.000 docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri saranno operativi nelle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica.

Un segnale di stabilità e impegno

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. “L’anticipo delle procedure, l’incremento delle assunzioni e la continuità didattica per gli studenti con disabilità sono la prova del nostro impegno per dare risposte concrete al mondo della scuola”, ha dichiarato. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di costruire “un sistema che garantisca maggiore stabilità ai docenti e sia più efficiente per mettere realmente al centro la persona dello studente”.