Stefano Beltrame, 64 anni, è stato recentemente designato come nuovo ambasciatore italiano a Mosca. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Padova, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1991 presso il Ministero degli Affari Esteri.

Con un profilo pragmatico e una solida expertise in economia, Beltrame è uno dei diplomatici più ascoltati negli ambienti legati alla Lega. La sua esperienza internazionale copre diverse aree strategiche, includendo l’Europa, la Cina, il Medio Oriente, gli Stati Uniti e ora la Federazione Russa. La sua competenza è riconosciuta da tutti: dal 2023 svolgeva il ruolo di consigliere diplomatico presso il Ministero dell’Economia sotto la guida di Giancarlo Giorgetti.

Il legame di Beltrame con il mondo leghista emerge chiaramente dal suo percorso: ha infatti ricoperto il ruolo di consigliere diplomatico per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il Governo Conte I, negli anni 2018-2019. Ancor prima, tra il 2010 e il 2013, è stato consigliere diplomatico del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che è stato tra i primi a congratularsi con lui definendolo «cittadino veneto», poiché nato a Verona nel 1960.

Il rapporto professionale con il governatore del Veneto ha radici ben precise: Beltrame era a Washington come primo consigliere con responsabilità nei settori economico e scientifico, e in quella veste ha supportato l’allora Ministro dell’Agricoltura Zaia nell’affrontare la crisi relativa al Brunello di Montalcino, contrastando le barriere commerciali imposte dagli Stati Uniti.

Il suo ingresso nell’orbita politica salviniana si rafforza poi nel quinquennio 2013-2018, periodo in cui ricoprì il ruolo di Console a Shanghai, nominato dal Ministro degli Esteri Emma Bonino nel governo Letta. Qui fece emergere la sua capacità di costruire relazioni economiche strategiche con la Cina, forte anche di un bagaglio di esperienze maturato in aziende multinazionali come Johnson & Johnson e Procter & Gamble all’inizio della sua carriera.

Lui, nel 2019, ormai diventato consigliere di Matteo Salvini, accompagnò l’allora vicepremier nella sua missione negli Stati Uniti, durante la prima presidenza Trump, con l’obiettivo di cancellare il ricordo dei legami instaurati con la Cina, formalizzati nel memorandum sulla Via della Seta.

Con queste premesse, è plausibile che la nomina di Beltrame ad ambasciatore a Mosca possa essere stata una strategia di Antonio Tajani per accontentare la richiesta della Lega di ottenere un incarico diplomatico di rilievo, specialmente dopo che il partito era rimasto escluso dalla recente assegnazione della sede americana, affidata a Marco Peronaci, già impegnato alla Nato, dove a sua volta è poi arrivato Alessandro Azzoni.

È indubbio che l’avvicendamento, avvenuto dopo appena un anno dall’insediamento, dell’ultima ambasciatrice a Mosca, Cecilia Piccioni, sia stato considerato atipico. Piccioni assumerà ora un ruolo di primo piano come capo del Dipartimento degli Affari Politici della Farnesina. Un incarico prestigioso, ma comunque subordinato alle decisioni di Tajani, che dirige il ministero con una stretta disciplina e limita gli spazi di autonomia.

Vi è infine chi interpreta la scelta di Beltrame come sintomatica della propensione della Lega a mantenere un canale di dialogo aperto con la Russia. Questo dialogo, interrotto dall’esplosione del conflitto in Ucraina, potrebbe riprendere in caso di cessate il fuoco o, idealmente, di pace, vista l’importanza dei molteplici interessi economici in gioco. In tale eventualità, il nuovo ambasciatore rappresenterebbe un interlocutore affidabile ed esperto in materia economica. Per ora, tuttavia, si tratta di ipotesi da fantapolitica.