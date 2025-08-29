Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova base a Tirana, in Albania, a partire da aprile 2026. L’iniziativa rientra in un ambizioso piano di espansione che vedrà la compagnia aerea posizionare tre aeromobili Boeing 737-800 presso l’aeroporto della capitale albanese.

Dettagli operativi e nuove rotte

Per la stagione estiva 2026, Ryanair opererà oltre 450 voli settimanali su 33 rotte, collegando Tirana con 13 Paesi. L’apertura della nuova base includerà 10 nuove rotte verso importanti città italiane e europee, tra cui Birmingham, Dublino, Milano, Malta, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino e Verona. Saranno inoltre aumentate le frequenze su nove rotte già esistenti, come quelle verso Bari, Londra, Praga, Stoccolma e Varsavia.

Il CEO del gruppo, Michael O’Leary, ha sottolineato che Ryanair ha iniziato a operare in Albania nel novembre 2023. L’obiettivo, nei prossimi cinque anni, è quello di posizionare fino a sei aeromobili a Tirana e di trasportare oltre 5 milioni di passeggeri all’anno, con l’introduzione di oltre 20 nuove rotte. Si prevede che il solo volume di passeggeri da e per Tirana supererà i 4 milioni nel 2026.