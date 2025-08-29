Ryanair, la compagnia aerea low cost, ha deciso di incrementare da 1,5 a 2,5 euro il bonus destinato al personale aeroportuale ogni volta che viene individuato un bagaglio oltre le dimensioni consentite prima dell’imbarco. La conferma è arrivata direttamente dal CEO della compagnia irlandese, Michael O’Leary.

Michael O’Leary ha dichiarato:

“È probabile che questo aumento entri in vigore con l’inizio della stagione invernale a novembre di quest’anno e non intendo scusarmi per questa decisione.”

O’Leary ha inoltre annunciato la rimozione del limite massimo ai bonus mensili accumulabili dai dipendenti, attualmente fissato a 80 euro. L’obiettivo è incentivare lo staff a bloccare il maggior numero possibile di bagagli non conformi.

Ha sottolineato con fermezza: “Voglio che il nostro personale di terra impedisca a chi cerca di aggirare il sistema di farlo impunemente.”

I passeggeri che presentano bagagli a mano con dimensioni superiori a quelle previste per il bagaglio piccolo sono soggetti al pagamento di una penale che può arrivare fino a 75 euro e vedono il loro bagaglio trasferito nella stiva.

Critiche all’incentivo di Ryanair

La strategia adottata da Ryanair è stata fortemente criticata da Assoutenti, che l’ha definita una scelta “profondamente sbagliata sia nella forma che nel merito”.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha spiegato:

“Nel settore dei viaggi, e in modo particolare nel trasporto aereo, non è opportuno mettere il personale in conflitto con i passeggeri, trasformando il controllo delle regole in una vera e propria ‘caccia al passeggero’.”

“Al contrario, tra viaggiatori e operatori del trasporto aereo dovrebbe instaurarsi un rapporto di collaborazione basato sul rispetto reciproco e sulla fiducia.”

Melluso ha aggiunto che, seppur i passeggeri abbiano l’obbligo di rispettare le norme, il personale ha il diritto di lavorare in un ambiente sicuro, senza però venire trasformato in ‘sceriffi’ premiati esclusivamente per la severità o per il numero di sanzioni emesse.

Secondo il presidente di Assoutenti, questa politica rischia di sfociare in comportamenti eccessivi e vessatori a danno dei passeggeri.

Conclude rivolgendosi a Ryanair e ad altre compagnie aeree:

“Invitiamo le compagnie a rinunciare a queste logiche divisive e a favorire modelli che promuovano la cooperazione tra il personale e i viaggiatori, per garantire un servizio di trasporto pubblico rispettoso dei diritti di tutti.”