Tutto ebbe inizio con l’esperimento civico di Città plurale, frutto del pensiero del sociologo Franco Cassano, che aveva già collaborato con Beppe Vacca e Biagio De Giovanni nella creazione dell’ecole barisienne. Città plurale e successivamente la Primavera pugliese rappresentarono la continuità sostanziale di quel percorso. Era un’epoca in cui la Puglia si configura come un laboratorio politico innovativo, andando oltre la tradizione del tatarellismo e confrontandosi con l’ascesa di Raffaele Fitto.

Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio Decaro, con tempi e modalità diverse, sono figli di quella stagione e dell’eredità culturale di Franco Cassano. La passione di Cassano per la cultura, il civismo attivo e il pensiero meridiano come espressione di una modernità alternativa («interrompere una lunga sequenza in cui il Sud è stato pensato da altri») hanno influenzato profondamente questi leader. Sebbene condividano radici comuni, ognuno ha assimilato in modo differente gli insegnamenti di Cassano, il che spiega la loro diversa visione della governance e dell’uso del potere.

Vendola rappresenta un’eccezione, quasi un “alieno” nel contesto politico. Nessuno si aspettava che un esponente della cultura comunista potesse sconfiggere Raffaele Fitto, stella nascente del centrodestra; invece accadde, per una manciata di voti che cambiarono la storia. Già i suoi slogan elettorali annunciavano una rottura con i vecchi schemi politici. Era, appunto, un alieno.

La sua amministrazione si scontrò presto con la dura realtà quotidiana, come ben spiegato da Norberto Bobbio: la gestione degli ospedali, nonostante la riforma che aveva ostacolato Fitto, non si distaccò significativamente da quella del predecessore; introdusse alcune innovazioni ambientali importanti, ma dovette affrontare anche la complessa questione dell’ex Ilva, che portò a complicazioni giudiziarie ancora aperte. Parallelamente, Vendola lanciò le “Fabbriche”, un’esperienza di partecipazione dal basso, e promosse festival del cinema internazionale che resero la Puglia famosa a livello globale.

In sintesi, Vendola lasciò un’impronta significativa: governò con alti e bassi, ma fu capace di imprimere una svolta politica cui il suo successore dovette inevitabilmente fare i conti.

Emiliano, noto per la sua natura camaleontica, ha cambiato completamente approccio nel corso degli anni. La sua esperienza di dieci anni al governo della Puglia ha avuto come obiettivo principale una rottura netta con l’epoca vendoliana. Il cambiamento più significativo non riguarda solo la gestione delle problematiche regionali, ma si riflette soprattutto nella concezione stessa della politica. Emiliano ha costruito un’alleanza ampia e trasversale, includendo anche esponenti della destra e dando vita a una forma di civismo che non si basa più su valori ideologici precisi, ma su un civismo più funzionale e meno valutativo, spesso considerato artificioso.

Questa scelta ha portato all’inclusione di molti neo-convertiti che non avevano affrontato le proprie responsabilità del passato, alcuni dei quali sono stati coinvolti in indagini giudiziarie, sollevando dubbi sulla qualità di tali investimenti politici. In questo contesto, Giuseppe Vacca ha definito in un’intervista al Corriere l’insieme come il «partito di massa di Emiliano», una formazione politica personale, indipendente dalle tradizionali ideologie.

All’interno di questa logica, Emiliano ha costruito rapporti anche con figure controverse come Pippi Mellone, sindaco di Nardò e rappresentante di Casapound. In più occasioni si è definito erede di Tatarella e ha affermato che la Puglia sarebbe diventata per la destra italiana una “Stalingrado”. Chi lo conosce bene sostiene che Emiliano è un politico dall’identità fluida: si è trovato a sinistra, ma avrebbe potuto appartenere all’opposto schieramento. Lo stesso Salvatore Tatarella ricordava un incontro a casa del padre di Emiliano in cui il giovane dichiarò di essere già impegnato altrove.

Nonostante ciò, Emiliano è stato il primo a realizzare che senza una collaborazione con il M5S la sinistra italiana sarebbe destinata a soccombere. È un personaggio generoso ma rigoroso, capace di mantenere ordine e difendere la legalità, e ha sempre mostrato una particolare propensione a gesti affettuosi come abbracci e baci.

Decaro, il pragmatico

Antonio Decaro, conosciuto come “mister 500 mila preferenze”, rappresenta una sintesi fra le figure di Vendola ed Emiliano, potendo essere considerato il naturale erede politico di quest’ultimo. Tuttavia, come evidenziano gli studiosi di sociologia politica, la maturazione avviene solo con la metaforica “uccisione del padre”. Non a caso, Emiliano ha sottolineato che l’aut-aut imposto da Decaro è un vero e proprio parricidio.

Proveniente da una formazione socialista, Decaro ha mostrato soprattutto doti da amministratore. Sotto la sua guida, la città di Bari ha subito una trasformazione significativa: pur non essendo diventata un paradiso, il costante aumento di visitatori certifica che Bari non è più solo un punto di transito verso la Grecia.

Durante la pandemia, rimangono memorabili le immagini di Decaro in veste di “sceriffo”, che supportava le forze dell’ordine nel far rispettare il lockdown e, in alcune occasioni, inseguiva i giovani che violavano le restrizioni presso la spiaggia di Pane e Pomodoro. La sua carriera politica è ancora in divenire. Quando, da presidente dell’Anci, era visto dal premier Renzi come un potenziale antagonista di Emiliano, la competizione non si è mai concretizzata, segnando anzi un legame difficile da spezzare.

La svolta si è avuta durante un comizio elettorale quando a Emiliano è sfuggita la frase: «Affidai Decaro alla sorella del boss». Quello è stato il momento decisivo del parricidio politico, permettendo a Decaro di liberarsi definitivamente dal peso del passato, segnando l’inizio di una nuova fase che continua a delinearsi.