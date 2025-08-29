Nichi Vendola ha espresso chiaramente, durante la presentazione del suo libro a Bisceglie, la sua volontà di proseguire il percorso politico in Puglia, suggerendo indirettamente la sua candidatura al Consiglio regionale. Tuttavia, ha escluso la possibilità di correre nuovamente per la presidenza della Regione, citando motivi anagrafici.

«Sono abituato per natura a fare passi avanti, non a tornare indietro, soprattutto quando si tratta di sostenere la mia comunità di partito e quella territoriale pugliese», ha dichiarato Vendola, rispondendo alle domande dei giornalisti durante l’evento “Libri nel borgo antico” a Bisceglie. Qui ha affrontato anche il tema del veto espresso da Antonio Decaro sulla sua possibile candidatura alle prossime elezioni regionali.

Nichi Vendola ha precisato di essere impegnato in un progetto di rinnovamento politico: «Sono a disposizione di un’operazione di rinnovamento e rifondazione di un centrosinistra che sia all’altezza delle sfide drammatiche di questo tempo».

Riguardo alla sua disponibilità a ricandidarsi come presidente della Regione, l’ex governatore ha chiarito: «In questo momento il candidato ideale, per ragioni anagrafiche, esperienza e storia politica, è Antonio Decaro».

Nichi Vendola ha commentato il rapporto tra le due figure politiche: «Antonio Decaro ed io siamo in un continuo dialogo». Tuttavia, ha sottolineato di sentire solo marginalmente il peso del veto che gli è stato posto. «Si tratta di un veto ingiustificato che colpisce anche me, ma che concerne questioni interne al Partito Democratico. Ritengo che il PD debba confrontarsi e sciogliere alcuni nodi», ha affermato senza esitazioni.

Su un punto Vendola è stato molto netto: «È necessario creare discontinuità. Il centrosinistra deve rappresentare un luogo di piena trasparenza, capace di cambiamento, e non può assolutamente accettare le dinamiche opache del trasformismo».

Infine, l’ex presidente della Regione ha illustrato il senso del suo impegno politico: «È proprio su questi principi che voglio dare il mio contributo al futuro governatore della Regione Puglia e al rinnovamento del centrosinistra».

Vendola ha affermato che non si deve considerare come un sistema di potere dopo vent’anni di presenza radicata in Puglia, ma deve piuttosto rappresentare una speranza per le giovani generazioni.

Tuttavia, non si aspettava di essere coinvolto in una discussione da parte di un Decaro definito “rottamatore”.

Per lui è stata una forma di grande visibilità: «Ringrazio chi mi ha riportato al centro dell’attenzione», ha dichiarato.

Prima di rivolgersi al numeroso pubblico presente alla presentazione del suo libro “Sacro Queer”, Vendola ha indicato una via d’uscita dall’impasse politico: «I problemi si superano con la buona politica» ha detto.

La partita ora si gioca nelle segreterie politiche.

Tra una settimana, la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, farà ritorno in Puglia, precisamente a Bisceglie, per la Festa dell’Unità.

Questa sarà un’occasione importante per definire in modo più chiaro, se non definitivo, il percorso che il centrosinistra pugliese dovrà intraprendere.