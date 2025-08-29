Non esiste realtà imprenditoriale familiare più affermata di quelle legate al mondo della politica. Alcuni le definiscono “dinastie”, per attribuire un tono ironico e enfatico; altri le analizzano come un fenomeno di degenerazione sociale, descrivendole con freddezza come una “espressione di familismo amorale”. Tuttavia, nulla di tutto ciò appare appropriato se persino i fautori dell’“O-ne-stà”, coloro che un tempo erano critici severi, hanno oggi siglato un accordo con la famiglia De Luca, fino a pochi giorni prima considerata avversaria da abbattere. L’influsso delle aziende familiari si sente forte nelle dinamiche che stanno definendo la composizione delle liste per il consiglio regionale della Campania. Una vera e propria schiera di mogli, figli e fratelli potrebbe presto scendere in campo, pronti a impugnare simbolicamente il gladio e a indossare l’elmo per affrontare la battaglia elettorale.

Non si è ancora entrati nel vivo della campagna elettorale, anche perché manca ancora l’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico per la presidenza della regione, sostenuto dal centrosinistra. Il centrodestra, invece, è ancora alla ricerca di un candidato, pur criticando quelle mosse fatte dall’opposizione. Dunque, ogni indiscrezione riguardo ai nomi dei candidati per il consiglio potrebbe essere smentita già nei prossimi giorni. Ciò nonostante, il susseguirsi di anticipazioni delineano un quadro incerto, ma plausibile.

La presenza dei Mastella

Partiamo dalla storica famiglia Mastella di Benevento, una presenza costante e importante. Dopo il patriarca Clemente Mastella, sindaco di Benevento con un passato tra Montecitorio e Bruxelles, e la moglie Sandra Lonardo, già deputata sia a livello regionale che nazionale, spunta ora il nome del loro figlio Pellegrino tra i papabili candidati campani per la prossima legislatura.

Il sindaco Clemente ha dichiarato:

“Faremo la lista di Noi di Centro in tutte le province. Mio figlio sarà candidato insieme alla dottoressa Giovanna Razzano. Perché non dovrebbe essere possibile? Anche De Luca, Bassolino, Franceschini e Lollobrigida — che è il cognato della premier — hanno famiglia in politica. Io presto lascerò la politica e mia moglie non si candida più. Se un membro della mia famiglia vuole correre, quale problema può esserci?”

«Gli altri possono candidare figli, nipoti e pronipoti, e soltanto a me viene proibito? È una situazione particolare. Ci impegneremo per la questione della facoltà di Medicina a Benevento e per ottenere maggiori finanziamenti per l’ospedale». Tutto sembra a posto.

I Democratici vedono tra i potenziali candidati gli uscenti Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi (fratello del sindaco di Napoli), i consiglieri comunali della città partenopea Salvatore Madonna ed Enza Amato. Nell’elenco figura anche l’ex sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno.

I Socialisti ritornano

Il Partito Socialista guidato dal segretario nazionale Enzo Maraio è attualmente impegnato nella definizione delle candidature, con proposte come Salvatore Sannino, fratello del consigliere comunale napoletano Pasquale, e Antonio Demitry, figlio dell’ex parlamentare socialista della Prima Repubblica, Geppino. L’attenzione è rivolta anche alla dirigente scolastica Monica Mauro di Nola in attesa di conferme da parte di Luigi Cirillo, consigliere regionale uscente che si è recentemente sospeso dal partito Azione.

«Calenda Cartago»

Il partito di Calenda attraversa una fase di crisi di identità, con il leader nazionale che rifiuta di sostenere Fico. Nel frattempo, Giuseppe Sommese, principale esponente nel consiglio regionale e figlio dell’ex assessore regionale Pasquale, vorrebbe restare nel centrosinistra presentando una lista civica denominata «Campania sul serio». Tuttavia, tale proposta è stata respinta dai vertici della coalizione, i quali hanno già escluso una seconda lista legata a De Luca per evitare un eccessivo affollamento nell’alleanza. Alla fine, è probabile che Sommese scelga la lista dei riformisti con Italia Viva.

Renzi e i suoi

Tra i renziani, il coordinatore campano è Armando Cesaro, ex capogruppo di Forza Italia. Attualmente non è chiaro se parteciperà direttamente alla competizione elettorale. Nel frattempo, ha ottenuto le adesioni degli uscenti Maria Grazia Di Scala (subentrata a Caldoro nel consiglio regionale e passata alla maggioranza), Tommaso Pellegrino, Enzo Alaia, Franco Iovino e dell’ex sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

L’ecosinistra

Avs punta sul consigliere comunale di Napoli e della Città Metropolitana, Rosario Andreozzi, e su Carlo Ceparano, aspettando anche la conferma dell’ex assessore comunale Sergio D’Angelo.

La lista del presidente

Un tema centrale riguarda la lista del candidato presidente del centrosinistra, Fico. La lista dovrebbe includere professionisti e docenti universitari molto vicini al sindaco Gaetano Manfredi. I 5 Stelle mostrano preoccupazione per il rischio di un calo dei propri consensi a favore dei candidati della lista di Fico, dove si vocifera che possano emergere alcune candidature politiche, come quelle del presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone e di Carlo Migliaccio.

I 5 Stelle

Nel Movimento 5 Stelle, si fanno avanti gli uscenti Gennaro Saiello e Michele Cammarano, insieme al consigliere comunale di Napoli Salvatore Flocco e a Laura De Vita, già collaboratrice di Fico alla Camera dei Deputati.

I De Luca boys

«A testa alta», la lista unitaria di De Luca, schiera i fedelissimi: il consigliere regionale Carmine Mocerino, l’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini, il presidente dell’assemblea del centro direzionale Gennaro Oliviero — recentemente criticato dal PD di Caserta — e la sua vice, Valeria Ciarambino. Tra i nomi in lista c’è anche Rossella [il testo originale si interrompe qui].

Casillo, figlia dell’ex consigliere regionale Tommaso, ricopre oggi la posizione di vertice in Soresa. Un altro giovane protagonista è il delegato della Città Metropolitana alla Promozione del Territorio e all’Agricoltura, Vincenzo Cirillo, originario di Trecase. Cirillo è impegnato in iniziative innovative come le Smart Farm, finalizzate a rilanciare l’agricoltura attraverso soluzioni tecnologiche, creando una nuova figura professionale denominata agricoltore digitale. Inoltre, si dedica a progetti di promozione turistica con l’obiettivo di valorizzare i luoghi meno conosciuti, i tesori nascosti e le identità autentiche dei 92 comuni che compongono il territorio metropolitano.

Le strategie di Forza Italia

In Forza Italia la candidatura dell’assessore regionale uscente all’Agricoltura, Nicola Caputo, viene considerata praticamente certa. Secondo fonti attendibili, Caputo potrebbe proporsi per un seggio a Napoli anziché a Caserta. Nel capoluogo casertano invece sarebbe confermato in corsa il consigliere regionale già ampiamente votato alle ultime elezioni, Giovanni Zannini, fedele alla corrente deluchiana. Si profila inoltre la riconferma per l’uscente Franco Cascone, mentre tra le nuove proposte spicca il nome di Rosaria Aliberti, figlia del sindaco di Scafati Pasquale.

Le scelte di Fratelli d’Italia

Nel partito di Fratelli d’Italia, viene indicato come capolista l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, attualmente corrispondente della Rai da Parigi. La lista includerebbe anche la candidatura di Ione Abbatangelo, figlia dell’ex deputato missino Massimo, coinvolto e poi assolto nella vicenda della strage del rapido 904, ma con una condanna a due anni per detenzione di esplosivi. Tra gli altri nomi emergono quelli di Ira Fele, moglie del deputato Michele Schiano, Adamo Guarino, imprenditore di Frattamaggiore, e del consigliere regionale uscente Raffaele Pisacane.

La Lega in Campania

Infine, per la Lega campana è prevista la conferma degli uscenti Severino Nappi, capogruppo regionale, Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno, Aurelio Tommasetti — ex rettore dell’università di Salerno — e Massimo Grimaldi. Tra le possibili nuove candidature figura anche Michela Rostan, già esponente di Sinistra Italiana, Partito Democratico, Italia Viva, Forza Italia e Lega. Resta aperto il quesito se continuerà la sua corsa sotto la bandiera della Lega, spesso identificata con il simbolo di Alberto da Giussano, non da confondere con quello di Giugliano.