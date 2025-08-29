L’assemblea degli azionisti di Matica Fintec, nella foto, il presidente dott. Sandro Camilleri, società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato l’operazione di reverse take-over per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Panini. L’operazione, già annunciata a luglio, è un passo cruciale nel piano di sviluppo industriale di Matica Fintec e mira a rafforzare la sua posizione nel settore delle soluzioni per il mercato bancario.

Strategia e vantaggi dell’acquisizione

L’acquisizione di Panini, che include anche il controllo di Panini North America, fa parte di una strategia che combina la crescita organica con acquisizioni mirate. Con un fatturato di circa 42 milioni di euro e un EBITDA di 6,7 milioni di euro nel 2024, Panini si presenta come una società solida, con una forte capacità di generare cassa e una posizione finanziaria netta (PFN) positiva di circa 2 milioni di euro.

L’operazione è vista come altamente strategica e vantaggiosa su più fronti: