È in corso una votazione urgente tra gli iscritti del Movimento Cinque Stelle per decidere se destinare una somma importante, pari a un milione di euro, proveniente dalle restituzioni volontarie dei parlamentari del movimento, a un intervento umanitario a favore del popolo palestinese.

Questa cifra, se approvata, sarà destinata a supportare l’iniziativa della Sumud Freedom Flotilla: una spedizione navale composta da diverse imbarcazioni che partiranno da vari porti europei e internazionali con l’obiettivo di fornire aiuti alimentari e beni di prima necessità a Gaza. Tra i partecipanti di rilievo vi sono personalità pubbliche come Greta Thunberg e Susan Sarandon.

Giuseppe Conte ha comunicato la decisione di indire la votazione tramite i canali ufficiali del Movimento Cinque Stelle, affermando:

«Nella Striscia di Gaza persistono violazioni manifeste e sistematiche del diritto internazionale umanitario perpetrate dall’attuale governo di Netanyahu ai danni del popolo palestinese. Ci troviamo di fronte a un’emergenza umanitaria di gravità senza precedenti. Per questo motivo abbiamo deciso di fornire un supporto concreto alla popolazione ridotta in condizioni disperate dalla guerra e dalla carestia.»

Ha inoltre spiegato che la somma sarà destinata, nell’ambito di iniziative nazionali volte a mitigare la crisi umanitaria della popolazione palestinese a Gaza, all’adesione all’iniziativa promossa dall’associazione Music for Peace, la quale – in collaborazione con altre realtà – parteciperà alla Global Sumud Flotilla.

La votazione, prevista dalle ore 10 alle 22, è stata convocata con procedura d’urgenza per rispondere tempestivamente alla situazione critica. Il Movimento Cinque Stelle si è dimostrato da tempo impegnato nel sostegno alla causa palestinese, attuando anche diverse forme di protesta in Parlamento nelle settimane precedenti.