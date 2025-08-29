Ad agosto si registra una diminuzione dei prezzi nel settore dell’energia, mentre i costi degli alimentari subiscono un incremento. Un’analisi delle prime stime dell’Istat sottolinea come la contrazione dei prezzi energetici si sia accentuata, passando da -3,4% a -4,4% su base annua, con un calo dell’1,6% rispetto a luglio.

In particolare, i prezzi degli energetici regolamentati mostrano un rallentamento nella crescita, decrescendo da +17,1% a +12,9% su base annua, segnando una flessione dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo andamento è trainato dal decremento dei prezzi del gas di città e del gas naturale nel mercato tutelato, che passano da +1,4% a -5,1% su anno, con un calo dell’1,0% su luglio. Al contrario, i prezzi dell’energia elettrica nel mercato tutelato restano stabili su base annua, mantenendosi a +20,5% senza variazioni congiunturali.

Al contrario, si osserva un’accelerazione nella crescita dei prezzi degli alimentari, che salgono da +3,7% a +4,0% su anno, con un aumento dello 0,4% rispetto a luglio. L’incremento interessa in maniera più marcata sia gli alimentari lavorati (da +2,8% a +3,0%; +0,7% su luglio), sia quelli non lavorati (da +5,1% a +5,6%; -0,1% su luglio).

Tra questi ultimi, si evidenzia l’aumento più intenso dei prezzi dei vegetali freschi o refrigerati – esclusi le patate – che passano da +3,1% a +4,9% su anno, crescendo dell’1,3% rispetto al mese precedente. Anche i prezzi delle carni registrano un’accelerazione, salendo da +4,9% a +5,2% su anno con un +0,5% rispetto a luglio.

Incremento dei prezzi nei servizi

Nel comparto dei servizi si registra un’accelerazione nei costi relativi ai trasporti, che passano da +3,3% a +3,5% su base annua, con un significativo aumento dell’2,1% rispetto a luglio. Crescono anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, da +2,7% a +2,9% su anno, con un incremento dello 0,3% mese su mese.

In modo particolare, si osserva un’accelerazione nei prezzi dei servizi ricreativi e sportivi, che salgono da +5,4% a +6,7% su base annua, aumentando del 3,6% rispetto a luglio. Anche i servizi di alloggio mostrano un aumento, da +1,3% a +2,1%, nonostante un calo dello 0,7% su base mensile.

Invece, la crescita dei prezzi dei pacchetti vacanza rallenta lievemente, passando da +7,4% a +7,2% su anno, sebbene registri un aumento consistente dell’8,5% su luglio. Si osserva inoltre un rallentamento nei servizi di comunicazione, con prezzi che passano da +0,5% a +0,2% su anno e un calo dello 0,2% su base mensile, soprattutto per quanto riguarda la telefonia e telefax, i cui prezzi si stabilizzano su una variazione tendenziale nulla dopo un +0,4% precedente e calano dello 0,2% rispetto al mese precedente.

Andamento dei prezzi nel settore energetico non regolamentato

Tornando al comparto energetico, nei prodotti non regolamentati si registra un’accelerazione della diminuzione dei prezzi su base annua, che passano da -5,2% a -5,9%, con un calo dell’1,7% su base mensile. Tale dinamica riflette una maggiore flessione dei prezzi del gas, che scendono da -4,0% a -7,0%, con un decremento del 3,6% a luglio, e dell’energia elettrica del mercato libero, che passa da -6,9% a -8,2%, con un calo dello 0,8% su base mensile.

Questa tendenza negativa è solo in parte mitigata dalla decelerazione della riduzione dei prezzi di alcuni prodotti come il gasolio per riscaldamento, che passa da -6,1% a -4,1%, scendendo dello 0,6% rispetto a luglio; i combustibili solidi, da -1,5% a -1,1%, con un aumento dello 0,2%; il gasolio per mezzi di trasporto, da -4,3% a -3,5%, con un calo dell’1,4%; e la benzina, che passa da -6,8% a -6,3%, diminuendo dell’1,3% rispetto al mese precedente.