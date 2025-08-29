La Borsa di Londra ha registrato un forte calo nel settore bancario, in seguito a un rapporto dell’Institute for Public Policy Research (IPPR). Secondo l’IPPR, il governo britannico dovrebbe introdurre una tassa straordinaria sulle banche per recuperare le perdite che la Bank of England (BoE) sta subendo a causa degli interessi pagati sulle riserve che gli istituti di credito detengono presso di essa.

Un effetto inatteso del quantitative easing

Per contrastare l’inflazione, la Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi d’interesse, ma questa mossa ha avuto un effetto collaterale inatteso sul suo programma di acquisto di titoli di Stato, noto come “quantitative easing” (QE). Dopo un periodo di profitti, la BoE sta ora affrontando perdite record, che vengono coperte dal Tesoro britannico, ovvero dai contribuenti.

Il report dell’IPPR stima che queste perdite costeranno ai contribuenti 22 miliardi di sterline all’anno, una cifra che si avvicina all’intero bilancio annuale del Ministero degli Interni. Nel corso dell’attuale legislatura, il costo netto totale potrebbe arrivare a 134 miliardi di sterline.

Queste perdite derivano da due fonti principali: la vendita di titoli di Stato a prezzi inferiori al costo di acquisto e i pagamenti di interessi alle banche commerciali. L’IPPR definisce questi pagamenti come un “sussidio governativo” che non viene trasferito ai risparmiatori a causa della scarsa concorrenza nel settore bancario, ma che si traduce in “extra profitti” per gli azionisti. Ad esempio, i profitti delle quattro maggiori banche del Regno Unito (HSBC, Barclays, Lloyds e NatWest) sono più che raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemia.

La proposta dell’IPPR: una tassa mirata e un cambio di strategia

Per risolvere il problema, l’IPPR propone una doppia strategia. In primo luogo, suggerisce di istituire una “tassa sulle riserve derivanti dal QE” che colpirebbe solo gli extra profitti delle banche, stimando che questa misura potrebbe far risparmiare ai contribuenti tra i 35 e i 40 miliardi di sterline.

In secondo luogo, l’Istituto raccomanda che il governo chieda alla Bank of England di gestire meglio le implicazioni fiscali delle sue politiche, in particolare rallentando il ritmo di vendita dei titoli di Stato, un processo noto come “restringimento quantitativo” (QT).

La proposta ha avuto un impatto immediato sul mercato azionario, con i titoli delle banche più esposte in forte calo. NatWest Group ha registrato una discesa del 5,40%, Lloyds Banking Group del 4,88% e Barclays del 4,07%.