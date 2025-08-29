Un’analisi della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) rivela che il costo elevato degli affitti sta diventando un ostacolo insormontabile per la mobilità dei lavoratori in Italia, contribuendo alle difficoltà che molte imprese hanno nel trovare personale. Il fenomeno, già critico, si è aggravato negli ultimi anni, con i canoni d’affitto aumentati del 19,5% a fronte di un incremento delle retribuzioni nette fermo al 14%.

Un divario tra salari e costi abitativi

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, analizzati dalla CNA, l’affitto medio assorbe il 43,7% della busta paga netta di un operaio. La situazione è ancora più grave in alcune grandi città: a Milano si arriva a quasi il 65%, mentre a Firenze, Roma e Bologna l’incidenza supera il 50%. Soltanto in città come Torino e Napoli l’affitto incide meno della media nazionale.

Questa dinamica crea un forte squilibrio tra le opportunità di lavoro disponibili e la possibilità per i disoccupati di trasferirsi. Sebbene la mancanza di competenze specifiche rimanga un problema, il caro-affitti rappresenta un freno aggiuntivo, riducendo le possibilità di ricoprire le circa 5,5 milioni di assunzioni previste annualmente dalle imprese. La difficoltà di reperimento del personale è cresciuta notevolmente, passando dal 21,5% del 2017 a oltre il 50% lo scorso anno.

Mappa di un problema diffuso

L’analisi mostra che un terzo delle province italiane ha un mercato del lavoro “altamente saturo”. A Bolzano, ad esempio, solo il 7,4% dei lavoratori occupabili è disponibile per le assunzioni programmate. Seguono Belluno con il 9,9% e, tra le grandi città, Bologna e Milano rispettivamente con il 15,9% e il 18,8%.

Di conseguenza, la CNA suggerisce che una politica sulla casa che miri a calmierare i prezzi di mercato degli affitti potrebbe facilitare la mobilità interna dei lavoratori. L’incidenza del canone supera il 30% del reddito netto di un operaio in ben 36 province italiane, un dato che evidenzia la portata del problema a livello nazionale.