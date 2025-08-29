Il colosso francese delle bevande alcoliche Rémy Cointreau ha rivisto al rialzo le proprie stime sull’utile operativo per l’anno in corso. La decisione arriva a seguito di un nuovo accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea che ha ridimensionato l’impatto dei dazi, offrendo un sollievo significativo al gruppo.

Un accordo che vale milioni

L’intesa raggiunta stabilisce un’aliquota del 15% sui prodotti di importazione, una percentuale ben inferiore al 30% che era stato inizialmente proposto. Questo ha permesso a Rémy Cointreau di rivedere le proprie stime sull’impatto netto dei dazi sull’utile operativo, che scende da 45 milioni di euro a 30 milioni di euro. La revisione riguarda in particolare il mercato statunitense, dove l’impatto stimato è stato abbassato da 35 milioni a 20 milioni di euro, mentre quello in Cina rimane invariato a 10 milioni.

Strategia e prospettive future

L’azienda conferma l’obiettivo di una crescita organica annuale a una cifra media, sostenuta principalmente da una “forte ripresa tecnica” delle vendite negli Stati Uniti. Rémy Cointreau ha inoltre intenzione di aumentare gli investimenti sia in Cina che negli Stati Uniti per favorire la ripresa e consolidare la propria posizione di mercato.

Grazie a questi aggiustamenti, la previsione di un calo organico dell’utile operativo è stata rivista in positivo: il gruppo si aspetta ora una diminuzione a un tasso “mid-single digit“, una performance nettamente migliore rispetto al calo “mid-to-high-single-digits” precedentemente stimato.