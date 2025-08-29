Con l’inizio dell’anno scolastico, per migliaia di famiglie italiane si ripresenta il solito dilemma: come affrontare la spesa per i libri? Secondo un sondaggio condotto da Altroconsumo su oltre mille genitori, la risposta è sempre più chiara: puntare sul mercato dell’usato. La ricerca, svolta a luglio 2025, rivela una strategia di risparmio diffusa, che coinvolge quasi un terzo dei genitori, pronti a ricorrere a negozi e piattaforme online per alleggerire un peso che grava sul bilancio familiare.

Risparmio al primo posto, ma non solo

Nel sondaggio, il 91% dei genitori ha indicato il risparmio come la ragione principale per l’acquisto di libri di seconda mano. Nel dettaglio, quasi un terzo delle famiglie con figli alle scuole medie (31%) ha acquistato esclusivamente testi usati, percentuale che scende leggermente (26%) per i genitori di ragazzi delle scuole superiori. Se si considerano anche coloro che mescolano acquisti di libri nuovi e usati, si supera la metà delle famiglie che cercano di ridurre la spesa.

Oltre al fattore economico, il 46% dei genitori ha citato l’importanza di evitare gli sprechi e di ridurre l’impatto ambientale. Alcuni ritengono anche che le differenze tra le edizioni non siano sostanziali o che i libri vengano utilizzati per un periodo di tempo troppo breve per giustificare l’acquisto del nuovo.

Dove si acquistano i libri usati

Quando si tratta di acquisti online, il sito Libraccio.it si conferma il punto di riferimento principale, con oltre il 50% delle vendite digitali. Seguono piattaforme come la sezione “usato” di Amazon, i marketplace come Subito.it e Facebook, e piattaforme emergenti come Vinted. Nonostante la crescita dell’online, i negozi fisici rimangono la prima scelta per gli acquisti (43%), specialmente per chi cerca libri nuovi.

Tuttavia, il sondaggio evidenzia che la scelta dei testi nuovi è spesso dettata da problemi pratici: il 51% dei genitori teme che edizioni differenti possano creare confusione, mentre il 39% ritiene che i libri usati non siano in buone condizioni. La comodità di ricevere tutti i libri in un’unica spedizione è un altro fattore che spinge molti a preferire l’acquisto di testi nuovi.