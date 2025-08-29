Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha commentato con un certo distacco la foto che lo ritrae a bordo di uno yacht al largo di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, insieme a Fedez e alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. “Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che conoscere le persone può cambiare l’impressione che se ne ha”, ha dichiarato.

L’immagine, pubblicata dal settimanale Chi, ha subito suscitato curiosità e discussioni soprattutto perché Fedez, noto rapper e personaggio molto legato al mondo della sinistra, appare in un contesto del tutto estraneo alla sua tradizionale immagine pubblica, circondato da figure politiche di destra. Oltre a La Russa, la barca ospitava anche il figlio di quest’ultimo, Leonardo, e Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra Santanchè, ambedue accompagnati dalle rispettive fidanzate.

Lo scenario conciliava uno stile molto informale e quasi surreale: La Russa con camicia pervinca, la ministra Santanchè indossava abiti animalier e un cappello in stile western, mentre Fedez mostrava i suoi numerosi tatuaggi in vista. Un quadro lontano da qualsiasi incontro politico formale.

Ignazio La Russa ha poi commentato la sua opinione su Fedez: “Devo dire che prima di conoscerlo avevo un’impressione ben diversa. Dopodiché, la mia opinione è decisamente migliorata”.

Alla domanda su come si conciliassero questi momenti di convivialità con le critiche e le divergenze note pubblicamente tra la politica e l’artista, La Russa, avvocato di professione, ha risposto con una certa leggerezza: “Ho tanti amici anche nel Partito Democratico. La politica è fatta di rapporti diversi. Oggi la mia vicepresidente Castellone, esponente del Movimento 5 Stelle, ha mosso attacchi piuttosto duri a Fratelli d’Italia, ma questo fa parte del gioco politico”.

Rimane comunque mia amica.»

Ritorna il dubbio che aveva suscitato molte discussioni quando il rapper era stato ospite dei giovani di Forza Italia. La sua partecipazione aveva acceso il dibattito anche all’interno del partito, dato che in passato il cantante non aveva mai risparmiato critiche verso Silvio Berlusconi. Era stato vicino al movimento dei 5 Stelle e aveva acceso polemiche con esponenti del centrodestra. Tuttavia, sul palco dei giovani azzurri, lui stesso aveva lanciato un duro attacco contro la sinistra: «Nei miei podcast rifiutano sempre il confronto».

Riguardo alla situazione del sindaco Beppe Sala, al suo possibile impedimento alla ricandidatura, il rapper ha commentato: «Ottima notizia». In merito alle intercettazioni che lo coinvolgono, ha aggiunto: «Possono mistificare la realtà».

Ci si chiede quindi se il cantante stia attraversando una fase di riposizionamento, diventando così meno sgradito anche al fondatore di Fratelli d’Italia. «Ribadisco: non l’ho invitato, l’ho trovato lì. Ma se devo esprimere un giudizio, non tanto sulle sue parole quanto sulla sua persona, è sicuramente migliore di quanto pensassi» ha detto.

L’invito a Fedez era stato fatto da Lorenzo Mazzaro. Con il cantante era presente la fidanzata, Giulia Honegger.