L’economia italiana ha confermato un periodo di stagnazione, con il Prodotto Interno Lordo (PIL) che nel secondo trimestre del 2025 ha registrato un calo congiunturale dello 0,1% rispetto al periodo precedente. I dati, resi noti dall’Istat, confermano le stime preliminari diffuse a fine luglio e mostrano una dinamica debole che caratterizza il quadro macroeconomico del Paese.

I numeri del secondo trimestre 2025

Il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, si è attestato in calo dello 0,1% su base trimestrale. La flessione arriva nonostante una crescita dello 0,4% su base annua, un dato che tuttavia non nasconde le difficoltà congiunturali. Si sottolinea che il secondo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al corrispondente periodo del 2024. Questo elemento, sebbene non risolutivo, incide sulla comparazione e va tenuto in considerazione.

Crescita acquisita e i fattori in gioco

La crescita acquisita per l’intero anno 2025 si attesta allo 0,5%, un valore che riflette la performance del primo semestre e che, se non ci fossero variazioni nei prossimi due trimestri, risulterebbe il risultato finale dell’anno. Analizzando i contributi alla domanda, si nota come la domanda interna al netto delle scorte abbia fornito un contributo positivo, pari a 0,2 punti percentuali, alla diminuzione del PIL. Un elemento particolarmente rilevante è il contributo nullo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) e della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Al contrario, gli investimenti fissi lordi hanno mostrato una crescita dell’1% rispetto al trimestre precedente, contribuendo positivamente per 0,2 punti percentuali.

Il ruolo di esportazioni e scorte

La dinamica dei flussi commerciali con l’estero ha avuto un impatto negativo significativo. Le esportazioni sono diminuite dell’1,7%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,4%. Questo squilibrio ha portato la domanda estera netta a fornire un contributo negativo di 0,7 punti percentuali al PIL. Un elemento che ha mitigato parzialmente la contrazione è stato l’incremento delle scorte, che hanno offerto un contributo positivo di 0,4 punti percentuali.

I settori produttivi in difficoltà

Sul fronte dell’offerta, l’analisi del valore aggiunto per settori rivela delle criticità. Il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo congiunturale dello 0,6%, mentre l’industria ha segnato una diminuzione dello 0,3%. A differenza di questi comparti, il settore dei servizi è rimasto stabile, confermando la sua resilienza ma non riuscendo a compensare le flessioni degli altri segmenti produttivi.