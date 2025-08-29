Nel secondo trimestre del 2025, il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha registrato una contrazione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre mostra una crescita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato conferma le stime preliminari diffuse a fine luglio.

Il rallentamento congiunturale rappresenta un’inversione rispetto all’aumento del 0,3% dei primi tre mesi dell’anno. Considerando le performance del secondo trimestre, la crescita acquisita per l’intero anno 2025, ovvero la variazione che si otterrebbe se il Pil restasse stabile nei restanti trimestri, si attesta allo 0,5%.

La lieve flessione del Pil nel trimestre è imputabile a contributi nulli da parte dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, nonché della spesa della pubblica amministrazione. Invece, si registrano contributi positivi dagli investimenti, pari a 0,2 punti percentuali, con un incremento dell’1% rispetto al trimestre precedente, e dalla variazione delle scorte, che aggiunge 0,4 punti.

D’altro canto, la domanda estera netta ha inciso negativamente per 0,7 punti percentuali, con un aumento delle importazioni dello 0,4% e una riduzione delle esportazioni dell’1,7%. Dal punto di vista del valore aggiunto, il comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito un calo dello 0,6%, mentre l’industria si è contratta dello 0,3%. Il settore dei servizi, invece, è rimasto sostanzialmente stabile.

Andamento dell’occupazione e dei redditi da lavoro

Nel secondo trimestre del 2025, sono aumentate le ore lavorate, le unità di lavoro e i redditi da lavoro dipendente, trainati principalmente da industria e servizi. Le ore lavorate sono cresciute dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, con un calo dello 0,6% in agricoltura, silvicoltura e pesca, e dello 0,3% nelle costruzioni, mentre l’industria in senso stretto ha registrato un incremento dello 0,6% e i servizi dello 0,2%.

Le unità di lavoro sono aumentate dello 0,2%, caratterizzate da una riduzione dello 0,6% nel settore agricolo e dello 0,1% nelle costruzioni, contro un’espansione dello 0,6% nell’industria e dello 0,2% nei servizi.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente pro capite, l’incremento complessivo è stato dello 0,9%. Questa crescita è stata sostenuta da aumenti del 0,6% nell’industria, del 2% nelle costruzioni e dello 0,9% nei servizi, mentre l’agricoltura ha registrato un lieve calo dello 0,1%.