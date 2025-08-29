I dati relativi al secondo trimestre del 2025 mostrano un incremento delle ore lavorate, delle unità di lavoro e dei redditi da lavoro dipendente, con un contributo significativo proveniente principalmente dai settori dell’industria e dei servizi.

Secondo le analisi dell’ISTAT, le ore lavorate sono aumentate dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato deriva da una diminuzione dello 0,6% nelle attività di agricoltura, silvicoltura e pesca e di uno 0,3% nel comparto delle costruzioni, mentre si osserva una crescita dello 0,6% nell’industria in senso stretto e dello 0,2% nel settore dei servizi.

Le unità di lavoro, indicatori importanti per valutare la quantità effettiva di lavoro svolto, sono cresciute dello 0,2%. Questa variazione positiva è determinata da un calo dello 0,6% in agricoltura, silvicoltura e pesca e dello 0,1% nelle costruzioni, bilanciato da un incremento dello 0,6% nell’industria in senso stretto e dello 0,2% nei servizi.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente pro capite, è stata registrata una crescita complessiva dello 0,9% nell’economia totale. Nel dettaglio, si è assistito a una lieve flessione dello 0,1% nell’agricoltura, mentre i redditi sono aumentati del 0,6% nell’industria in senso stretto, del 2% nelle costruzioni e dello 0,9% nel settore dei servizi.

Questi dati indicano una ripresa sostenuta nei settori manifatturiero e dei servizi, fattore che contribuisce in modo significativo alla crescita economica complessiva e al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro nel Paese.