Bonelli precisa:

“Non ho mai creduto negli accordi costruiti solo in chiave antiqualcuno. Non basta mettere insieme forze con programmi incompatibili per vincere. Questa è una logica destinata a fallire.”

Un eventuale cambiamento di alleanza implicherebbe rimettere in discussione anche la ricandidatura del sindaco uscente?

Bonelli osserva:

“È naturale che un sindaco desideri proseguire il proprio progetto. Tuttavia, se emergono frizioni o malumori, o se a livello nazionale si aprono scenari differenti, è legittimo riflettere sul futuro. Per quanto riguarda il dibattito sui nomi, questo non ci interessa. Non significa che il M5S non possa proporne di credibili: lo abbiamo già dimostrato, sia qui che altrove.”

Rapporti con Lo Russo e Appendino

Il nodo irrisolto resta il rapporto tra Lo Russo e Chiara Appendino.

Bonelli commenta:

“Da quando è a Roma, Appendino si è tenuta distante dal dibattito sul lavoro della giunta. Noi ci concentriamo sull’opposizione del nostro gruppo, netta e chiara sui temi, senza pregiudizi.”

Sulla presunta telefonata con Lo Russo citata da una testata locale, Bonelli smentisce:

“Non c’è stato alcun confronto. C’è stata solo una telefonata legata a una delibera specifica, ma in realtà lui trascorre molto più tempo a dialogare con il capogruppo della Lega.”

Opinioni sulle primarie

Infine, sull’opportunità delle primarie delle idee, Bonelli sostiene:

“Il confronto è sempre positivo, a condizione che avvenga seriamente. Le primarie non possono essere semplicemente un momento di visibilità. Noi non abbiamo mai posto l’accento sui nomi, votando anche proposte provenienti dalla destra. La questione centrale riguarda il disegno politico generale, che fin dall’inizio non ci ha convinto.”

Andrea Russi, capogruppo del M5S in Sala Rossa, è stato recentemente citato nelle interviste pubblicate sul Corriere Torino, che raccontano il dibattito interno ad Avs, dopo che uno dei segretari, Angelo Bonelli, ha messo in discussione la riconferma del sindaco Stefano Lo Russo.

Russi ha commentato: «In queste interviste sono emerse diverse questioni strategiche per la città, che ho affrontato in questi anni. L’ex assessore Roberto Tricarico ha menzionato il protocollo “segreto” con Stellantis, una problematica che ho sollevato per primo. Sono stati trattati inoltre temi cruciali come l’ambiente, il lavoro, la crisi sociale e l’emergenza abitativa. Il M5S ha condotto un’opposizione coerente e responsabile, cosa che non si può dire per Sinistra Ecologista».

Quando gli è stato chiesto perché, ha risposto: «La rappresentanza di Avs spesso ha evitato il confronto diretto, dimostrando una fragilità evidente, anche su temi che dovrebbero essere centrali per loro. Ci sono stati paradossi importanti, come nel caso dell’unico assessore che è stato di fatto sfiduciato, Jacopo Rosatelli, proprio perché il PD non era soddisfatto delle politiche sociali attuate».

Riguardo alla possibilità di Avs di proporre un proprio candidato a Torino, Russi ha spiegato: «Non intendo entrare nelle dinamiche interne ad altri gruppi, tuttavia mi pare che in diverse città, compresa Torino, si stia sviluppando una nuova consapevolezza all’interno di Avs».

Ha proseguito precisando cosa intende per consapevolezza: «Si percepisce un certo disagio, che si è manifestato anche durante alcune votazioni. Purtroppo però, queste discussioni spesso non hanno avuto un riscontro pratico, come accaduto nel caso dell’ampliamento dell’inceneritore, su cui Sinistra Ecologista ha votato in linea con M5S ma in contrasto con il PD».

Visioni diverse sulla città

Alla domanda se veda una maggiore affinità tra Avs o con il sindaco Stefano Lo Russo, Russi ha osservato: «È difficile riconoscersi nella visione della città proposta da Lo Russo. Si parla di una città che cementifica le aree verdi, con un impegno insufficiente nelle politiche sociali, del lavoro e della casa. Allo stesso tempo, rispetto ad Avs, al di là di alcune dichiarazioni di principio, non emergono differenze sostanziali. Le scelte di voto e i fatti parlano da soli.»

Questa analisi sottolinea come la politica cittadina stia vivendo una fase complessa, in cui la chiarezza dei progetti e la coerenza delle alleanze risultano elementi fondamentali per costruire un futuro sostenibile e inclusivo per Torino.

Sinistra Ecologista non si è mai veramente distinta. Prima di invocare una discontinuità, sarebbe necessario mostrare maggiore coraggio.

Bonelli ha fatto riferimento a una classe dirigente matura, ma in Sala Rossa siedono consiglieri molto giovani e poco combattivi, come sottolinea Roberto Mezzalama.

Mezzalama osserva:

“Non credo che l’età rappresenti un limite. Al contrario, la distanza da certe dinamiche tradizionali potrebbe favorire posizioni più decise. Attaccare la giovane età degli eletti serve solo a mascherare le proprie incertezze.”

Il rapporto con i Verdi era di alleanza, sebbene l’ex segretaria sia poi passata al Partito Democratico.

Bonelli spiega:

“Quel tentativo è fallito, non tanto per divergenze politiche, quanto per scelte personali che hanno reso impossibile proseguire insieme.”

Con AVS e il PD, tuttavia, lavorate insieme in Regione.

Bonelli chiarisce:

“Quando si è all’opposizione, il dialogo tra forze politiche è più agevole. In Regione tutti noi ci siamo opposti all’aumento dell’Irpef. Anche Lo Russo ha fatto una scelta simile, giustificandola con la necessità di salvaguardare il bilancio, ma siamo stati gli unici a opporci fermamente.”

Prospettive di campo largo

Riguardo al campo largo e alla candidatura di Pasquale Tridico, ci sono novità?

Bonelli risponde:

“È la dimostrazione della capacità del M5S di formare una classe dirigente preparata. In alcuni territori abbiamo costruito un progetto condiviso con altri soggetti politici, in altri invece abbiamo proceduto autonomamente. Ma la verità è che senza un progetto politico chiaro e condiviso, un’alleanza forzata non regge. I cittadini non sono ingenui. Lo Russo ha portato avanti politiche molto definite su temi come ambiente, Piano Regolatore Generale e gestione dei parchi, scelte con cui non concordiamo.”

Se si arrivasse a un election day con una nuova legge elettorale, non sarebbe necessario formare un’alleanza per battere la destra?

