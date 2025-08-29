Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva la riforma del Ministero degli Esteri. L’annuncio è stato dato dal ministro Antonio Tajani durante una conferenza stampa, dove ha spiegato i punti chiave del provvedimento. L’obiettivo principale è quello di trasformare la Farnesina in un ministero con una “testa politica e una testa economica”, capace di rispondere alle sfide del commercio internazionale e di sostenere l’export italiano.

Le novità della riforma

Tra le principali novità introdotte, Tajani ha evidenziato la creazione di due nuove direzioni generali. La prima, dedicata alla “crescita”, servirà come punto di riferimento per tutte le imprese italiane che operano all’estero. La seconda si occuperà di “sicurezza e intelligenza artificiale”, con una sezione politica e una tecnologica, focalizzata sulla sicurezza cibernetica. L’intera riforma, ha sottolineato il ministro, è a costo zero per le casse dello Stato.

Semplificazione e servizi per i cittadini

La riforma punta anche a una maggiore semplificazione delle procedure amministrative, con l’obiettivo di offrire servizi più efficaci e puntuali ai cittadini italiani all’estero. Verranno potenziati i servizi consolari e le scuole di italiano all’estero, oltre a strumenti utili come i portali “Viaggiare sicuri” e “Dove siamo nel mondo”.

Focus sulla manovra economica

Durante la conferenza, il ministro Tajani ha anche affrontato il tema della prossima manovra economica. Ha ribadito l’intenzione del governo di puntare sulla riduzione della pressione fiscale per il ceto medio, attraverso una possibile riduzione dell’IRPEF dal 35% al 33% e l’allargamento della base fino a 60.000 euro. Ha inoltre menzionato la possibilità di alleggerire la tassazione sui contributi per i redditi più bassi, quelli che guadagnano tra i 7,5 e i 9 euro l’ora, e di ridurre le imposte su festivi, straordinari e premi di produzione. Tajani ha concluso affermando che si tratta di un progetto che la delegazione di Forza Italia presenterà al ministro Giorgetti in vista della discussione sulla manovra.