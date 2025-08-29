I dati sul commercio al dettaglio in Germania a luglio 2025 hanno deluso le aspettative degli analisti, segnando una battuta d’arresto per i consumi nel cuore economico dell’Europa.

Vendite al dettaglio a sorpresa

Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), le vendite al dettaglio in termini reali a luglio hanno subito un calo dell’1,5% su base mensile. Questo risultato va in controtendenza rispetto al +1% registrato il mese precedente e ha sorpreso gli economisti, che si aspettavano un dato invariato, ovvero uno 0%.

Su base annuale, la crescita delle vendite si è attestata a un più modesto 1,9%, anche questo inferiore al 2,4% di giugno e al 2,6% che era stato previsto dagli analisti.

Questi numeri indicano una potenziale debolezza nella domanda interna, un fattore che potrebbe avere ripercussioni sulla crescita economica del Paese nei prossimi mesi.