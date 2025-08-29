Vicenza sta rafforzando la sua posizione come centro congressuale di primo piano nel Nordest, grazie all’impegno di Italian Exhibition Group (IEG). Lo dimostrano i dati del primo semestre 2025, che segnano un aumento del 13% dei partecipanti agli eventi ospitati dal Vicenza Convention Centre rispetto all’anno precedente. Se si esclude l’Adunata Nazionale degli Alpini, evento eccezionale del 2024, la crescita arriva addirittura al 17%.

Nuovi orizzonti per la città del Palladio

Il successo di Vicenza nel settore della meeting industry non si limita ai numeri. La divisione Event & Conference di IEG ha saputo attrarre nuove manifestazioni e consolidare quelle esistenti, confermando il polo fieristico come un punto di riferimento strategico per le imprese del territorio. Tra le novità più significative del 2025 spiccano “Tornitura show” e la “Biennale Veneto Edilizia”.

Il vero colpo, però, è l’assegnazione della “Graphene Week”, la più importante conferenza europea sul grafene, che si terrà a Vicenza dal 22 al 26 settembre. La candidatura, vinta grazie all’impegno dell’ufficio sviluppo internazionale di IEG, porterà in città 200 relatori e oltre 400 partecipanti da 46 Paesi. L’evento non si svolgerà solo all’interno del quartiere fieristico, ma coinvolgerà anche altri luoghi simbolo del capoluogo, a partire dal Teatro Olimpico, sede della cerimonia di apertura. La collaborazione tra IEG, l’Amministrazione Comunale e gli operatori del settore è finalizzata a far scoprire ai congressisti le bellezze e i servizi della città, con sconti dedicati per i musei e un’ampia disponibilità di strutture ricettive.

Le dichiarazioni di assessore e direttore IEG

L’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Vicenza, Ilaria Fantin, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: «Questa nuova, prestigiosa opportunità rappresentata da Graphene Week per Vicenza si aggiunge alle tante che, negli ultimi anni, hanno consolidato il ruolo della città come punto di riferimento nel panorama degli eventi internazionali. Il riconoscimento si misura certamente nei numeri – con un costante incremento dei partecipanti – ma anche nella qualità scientifica dei relatori, nelle numerose occasioni di coniugare la meeting industry con la valorizzazione del patrimonio locale e nell’eccellenza dell’organizzazione. Tutti elementi che, grazie alla professionalità di IEG, trovano piena realizzazione e che il Comune di Vicenza promuove in collaborazione con IEG nell’ambito del protocollo d’intesa per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale».

Soddisfazione anche da parte di Fabio De Santis, direttore della Event & Conference Division di IEG: «In questi anni IEG ha investito per fare di Vicenza una vera ‘casa dell’industria’. L’abbiamo fatto sia mettendo a disposizione delle aziende del territorio spazi e servizi in grado di valorizzare le eccellenze dei distretti del Nordest, sia promuovendo la crescita dell’attività congressuale collegata al settore produttivo e quindi alla vocazione industriale della città. La vittoria della candidatura che porterà Graphene Week nel capoluogo berico rappresenta il cambio di passo che stiamo realizzando: affermare Vicenza sempre più come destinazione per congressi scientifici di alto prestigio, in grado di generare un forte valore aggiunto per la città. Questo impegno, che sta portando risultati concreti, è reso possibile grazie soprattutto al fondamentale lavoro di sinergia avviato tra enti, associazioni e operatori privati. Un sistema che si sta consolidando e che è unito dalla volontà di cogliere le opportunità che la meeting industry oggi assicura al territorio».