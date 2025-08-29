Il Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) punta a costruire una vera e propria “metropolitana d’Europa” ad alta velocità per collegare le principali città del continente, offrendo una valida alternativa al trasporto aereo. L’idea, già espressa in passato dall’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, in foto, ha guadagnato risonanza internazionale grazie a un’intervista rilasciata al quotidiano economico-finanziario francese Les Échos.

Un’ambizione che va oltre i confini italiani

L’obiettivo principale del piano è la creazione di un consorzio tra gli operatori ferroviari europei per coordinare gli investimenti e realizzare una rete ad alta velocità che attraversi il continente con “colori europei”. Tra i progetti più ambiziosi, spicca il collegamento ad alta velocità Parigi-Londra, stimato in circa un miliardo di euro e previsto entro il 2029. Inoltre, Donnarumma ha sottolineato come il miglioramento dei collegamenti tra i sistemi ad alta velocità italiano e francese permetterà di ridurre il tempo di viaggio tra Parigi e Milano a circa cinque ore e mezza, rispetto alle oltre sette attuali.

Ma l’espansione non si ferma alla Francia. L’AD ha menzionato la volontà di creare un asse ferroviario Roma-Berlino via Monaco di Baviera e ha ricordato la presenza in Spagna di Iryo, che detiene già il 25% del mercato.

Competizione e cooperazione per un obiettivo comune

Per realizzare questa visione, Donnarumma ha messo l’accento sulla necessità di passare dalla semplice competizione a una “concorrenza cooperativa”. Riconoscendo le difficoltà incontrate nell’integrazione con il sistema di trasporti francese e nella ricerca delle rotte più redditizie, l’AD ha espresso l’intenzione di cercare un equilibrio migliore con la compagnia ferroviaria francese SNCF, nel rispetto reciproco e nell’armonizzazione delle scelte.

Nel frattempo, la strategia di espansione di FS mostra già risultati concreti. A poco più di due mesi dal lancio, i Frecciarossa Parigi-Marsiglia di Trenitalia, con tariffe inferiori del 30% rispetto a quelle della SNCF, hanno registrato un tasso di riempimento del 76%, superando le aspettative. Il Gruppo FS, che è stato il primo operatore alternativo sulla rete francese ad alta velocità nel 2021, gestisce già i collegamenti Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, a cui si è aggiunto dal 15 giugno 2025 il nuovo servizio per Marsiglia.

Fuori dai confini nazionali, il Gruppo FS trasporta circa 230 milioni di viaggiatori all’anno, con ricavi internazionali che hanno raggiunto i 3 miliardi di euro nel 2024. L’obiettivo è ambizioso: incrementare i passeggeri all’estero del 40% nei prossimi cinque anni, rafforzando così il concetto di “metropolitana d’Europa”.