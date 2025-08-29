Vincenzo De Luca fa il suo ritorno sulle questioni politiche dopo la pausa estiva, sottolineando che saranno i cittadini a scegliere chi sostenere, non i cosiddetti “cacicchi” che gestiscono tutto da Roma. Per lui, l’attenzione deve restare sui programmi e non su accordi personali, come quelli che erano stati stabiliti con Giuseppe Conte e Elly Schlein. Si presenta davanti alle telecamere elencando i progetti in corso della sua Regione, evidenziando che questi non devono essere bloccati da dinamiche politiche di basso livello. Tra questi, cita il progetto del Faro, il grande edificio che sorgerà vicino alla stazione di piazza Garibaldi e che diventerà il nuovo centro istituzionale regionale.

Secondo lui, basterebbe evitare di arrecare danni e lasciare che gli uffici proseguano il loro lavoro. Sulla politica “politicante”, dice di potersi occupare di chi vuole farne un problema, ma solo quando e se lo riterrà opportuno. Ricorda inoltre che, con il termine del suo terzo mandato, l’obiettivo principale resta portare a termine una vera rivoluzione avviata nel corso degli anni.

Nella discussione, apre anche una questione incompiuta riguardo alla candidatura di Roberto Fico. De Luca spiega che quando il suo terzo mandato è stato bloccato, era chiaro che sarebbero emersi problemi e confusione. Ora, la priorità è evitare che vengano abbandonati i risultati raggiunti in dieci anni e garantire la continuità dei grandi progetti in corso. Aggiunge che la linea da seguire è chiara e corretta: “prima il programma, poi si approvano le candidature”.

De Luca sottolinea inoltre un problema italiano più generale: la qualità dei politici non viene mai valutata adeguatamente, mentre prevalgono spesso dinamiche di gossip e situazioni che definisce “cabaret politico”.

L’attacco più duro però è rivolto a Antonio Decaro, europarlamentare del Partito Democratico che De Luca ha supportato in passato. Il governatore definisce “sconvolgente” la vicenda pugliese, dove un candidato ipotetico pone veti su altri esponenti politici. Per lui, questo comportamento è anzitutto maleducato e poi assurdo, soprattutto quando riguarda figure di partiti diversi, come nel caso di Nichi Vendola. De Luca si dice convinto che per pura buona educazione non si dovrebbe mai agire in questo modo.

I cittadini devono capire chi davvero meritano il loro sostegno, non i veri dirigenti autoritari che risiedono a Roma. Inoltre, se non hai intenzione di candidarti, perché fai ombra? Stai così ammettendo la tua inconsistenza politica. Io personalmente me ne andrei a casa. Il confronto con gli altri esponenti politici è fondamentale. Le proprie idee vanno sempre difese con la ragione.

Poi aggiunge con decisione: “Dirò sempre quello che penso. Chiaro?”. Un’affermazione che sottolinea come non basterà un accordo, che porterà suo figlio Piero alla segreteria regionale del Partito Democratico, a zittirlo.

Ma è sul caso del Teatro San Carlo – teatro di un acceso scontro tra la Regione e il Comune – che si infervora: “Quello a cui stiamo assistendo è uno scandalo. Di fronte a certe banalità, noi siamo impegnati a salvaguardare l’onore del teatro e della città di Napoli, per evitare di diventare oggetto di scherno.” Ricorda inoltre che nel 2023 il suo rappresentante nel consiglio di amministrazione, Riccardo Realfonzo, non approvò il bilancio, «poiché aveva riscontrato un falso». Proseguono le indagini con un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura. Lunga è la strada per una risoluzione: “Ne parleremo a fondo, ora il nostro impegno è chiudere questa vicenda con dignità.”